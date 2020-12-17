強制檢測｜乙明邨明恩樓爆疫　住戶憂感染紛採樣：唔會撤走咁自私

香港疫情嚴峻，蔓延多條屋邨。沙田乙明邨明恩樓更出現爆發，4個單位受影響，涉及6宗個案，32樓更屬重災區，相關住户需強制檢測。當局今（17日）於乙明邨籃球場設立流動採樣站，供明恩樓住户優先檢測，開放逾小時已有逾百人排隊輪候。 有居於明恩樓高層的夫婦，因擔心受感染，遂先後交口水樣本及接受檢測，但不打算自行搬走撤離，「擔心萬一有咩事會傳染其他人，咁樣好唔負責任」；亦有狗主如常帶同愛犬散步，但會為其戴上口罩。

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當局於乙明邨籃球場設流動採樣站，由政府檢測承辦商為明恩樓居民安排優先檢測。採樣站於今日下午兩時正式開放，現場所見，有約50名居民提早到場排隊。



居於明恩樓30樓的曾生及曾太，今早交回深喉唾液樣本後，到流動採樣站接受檢測，兩人雙雙戴上即棄手套，加強保障。

曾生及曾太居於明恩樓30樓，雖然擔心感染，但不打算自行搬走撤離，「擔心萬一有咩事會傳染其他人，咁樣好唔負責任。」（陳淑霞攝）

曾太指，由於居於較高樓層，擔心會有感染風險。她又指，同住的丈夫接受手術後，已切除單邊肺部，長期在家休養，兩人曾考慮雙雙自行撤離，「親戚有空屋可以畀我哋暫住」，但他們最終決定繼續留守，「唔想我哋萬一有事，會傳染埋畀其他人，咁樣好唔負責任。」曾太說，倘當局日後擴大檢疫或撤離住戶，「都會跟大隊。」

曾太又表示，已減少出入，「一次過買多啲餸」，返回家中後，會立即清洗衣物，「即刻掉落洗衣機洗。」

明恩樓清潔工亦到場接受檢測。（梁鵬威攝）

楊先生負責明恩樓清潔工作，他今日亦與同事結伴到場接受採樣。他表示，自己須包辦明恩樓在內3座大廈的清潔工作，主要負責清理樓層雜物，他日前曾往爆疫的明恩樓32樓，「都好擔心，但都冇辦法，因為都要開工要照做，自己小心啲」。他表明會勤洗手，亦會戴雙重手套保護兒子。

現場所見，排隊等候檢測的住戶大多是長者，亦有居民穿上黃色雨衣希望加強保障。有居民指，由輪候到完成檢測，約需時40分鐘。現場所見，居民進入採樣站前需先量度體溫，以及用酒精消毒液清潔雙手，再按指示由專人協助採樣。工作人員全部身穿保護衣、面罩及手套。

狗主鄧小姐帶同兩隻愛犬「阿寶」及「甩色」於附近散步，其中「阿寶」更戴上外科口罩。鄧小姐說，「擔心啲人哄得好埋，會噴口水，唔小心感染」。她表示，自己住於附近屋邨，女兒則住於明恩樓，平日均會帶同兩隻愛犬散步，「返到屋企會即刻幫佢抹手、抹腳」。她自己則無打算接受檢測，即使日後有疫苗到貨，暫不考慮接種。