新冠肺炎｜80個中小企代表登報斥港府抗疫不力　代表：似排隊等死

新冠肺炎疫情未退下，超過大半年多個行業受不同程度影響，80個來自不同行業的中小企商會代表，組織成「香港各界商會聯席會議」於今日於報刊刊登廣告，提出三大訴求，命政府要推行全民檢測、強制入境及撤銷取消強職金對沖草案，會議召集人之一、環保工程商會會長甄瑞嫻表示，港府的防疫對策一成不變，方案試了再試仍無所作用，擔心即使能度過聖誕，亦將有不少企業在新年檔期捱不住倒閉，故此聯合起來反映意見。

她坦言，作為中小企，一向不問政治，一向配合港府政府，好「聽話」，只希望能夠為工友、不同行業友好「保飯碗」出聲，強調「最重要人人有飯食」，又指讓港府政策不作改善，會迫使他們「上街」表達訴求。

由80多個旅遊、成衣、美容、玉器等中小企業代表組成的「香港各界商會聯席會議」於今日於報刊刊登廣告，指「我們中小企憤怒了！我們只期望與員工共同活下去！」。（盧國輝攝）

由80多個旅遊、成衣、美容、玉器等中小企業代表組成的「香港各界商會聯席會議」於今日於報刊刊登廣告，以「我們中小企憤怒了！我們只期望與員工共同活下去！」為題，向政府提出三大訴求，當中包括推行全民檢測，開通健康碼；嚴控疫情嚴重國家人士入境，需徹底檢疫、永久撤銷「取消強積金對沖草案」，設立全民退休保障計劃，又指政府的抗疫措施失效，循環不息地擾民，導致經濟復甦無期，政府必須對受疫情影響嚴重影響生計的行業加以財政支援。

召集人之一的甄瑞嫻表示，上周中聯同多個代表洽談後，認為現時港府多個月來對策「唔work」，現時不少中小企已抵受不到倒閉，斥「水深火熱，而家爭扎求存，好似排隊去死咁」情況非常惡劣，因此同意以登報方式表達意見。

80個來自不同行業的中小企商會代表，組織成「香港各界商會聯席會議」於今日於報刊刊登廣告，提出三大訴求。（資料圖片）

她續說，明白最受影響的必要數到旅遊及零售相關行業，第三期防疫抗疫基金分派後，疫情第四波再度爆發，限聚令及傳播風險影響下僱主及員工落入水深火熱中，情況較頭三波疫情更加嚴峻，聖誕新年檔期一向為多個行業旺季，每個行業一環扣一環，百業有難當然要集合發聲。

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問到有否向相關議員跟進時，她即說的確已有所反映，坦然力度不足，「全年市民留家抗疫，咩行業都死架！港府政策每次照辦煮碗無正視過，整死好多行業，公職人員可work from home，我咁做係無飯開，我無地掃無飯食架！」又指港府未能嚴守關口、所以需要做好全民檢測加上禁足外出兩星期，才能斷開源頭，現時的做法「衰過內地，衰過澳門衰過台灣。」

她強調，作為作為中小企代表，要為工友，為香港百業出聲，望港府能夠看得到有改善，又指自己一向不問政治，無取向，只希望為「保飯碗」出聲，強調「最重要人人有飯食」，又指現時未有下一步行動，但情況未有改善下會「上街」表達意見。