新冠肺炎｜今增96宗　中環髮型屋Glow5人染疫　12.8後訪客須強檢

社會新聞
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新冠肺炎在港持續爆發，今天（17日）再增96宗個案，當中包括彩雲邨明麗樓增4宗個案，都屬該座33、34號單位。另外，一名確診者的家人在等待檢疫期間在家死亡，送到富山殮房後確診。

另外，在中環荊威廣場一間髮型屋出現群組，髮型屋名為「Glow」，至今有4名員工、1名客人確診，4人都是髮型師，客人就曾在該處理髮。政府會要求12月8日至今，曾到過該髮型屋的人士接受強制檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今天有96宗確診，當中6宗是輸入個案，無源頭的本地個案有26宗，初步確診有70多人。

最新有群組個案的是中環威靈頓街荊威廣場8樓的髮型屋，名為「Glow」，該髮型屋有理髮及美容服務，不過現時確診的4人都是髮型師，而確診的客人無其他明顯接觸史，曾去過該處理髮，得知有員工確診後接受檢測，最終亦確診。該髮型屋有30多人需檢疫，政府亦會要求12月8日至今，曾到過該髮型屋的人士接受強制檢測。

張竹君稱，首個確診髮型師在12月10日發病，他曾與朋友「喺天台飲嘢」及聚會，或由此受到感染，當局本來沒有界定髮型屋客人為密切接觸者，因員工稱自己有戴口罩，僅呼籲客人檢測，但最終亦發現有客人確診。

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髮型屋「Glow」至今有4名員工、1名客人確診。　（網頁圖片）

▼食肆6時後禁堂食　12月10日起生效　為期兩周▼

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