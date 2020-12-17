涉七一非法集結　陳皓桓梁國雄等8泛民人士被控　明年2月再訊

八名泛民人士包括陳皓桓、「長毛」梁國雄、朱凱廸及胡志偉等上周被捕，被指涉及今年7月1日灣仔未經批准的遊行，並被控上3項罪名，案件今午(17日)在西九龍法院提堂，眾被告暫時毋須答辯，案件押後至明年2月8日下午再提訊，各被告准以1千元保釋外出，但不得離開香港。

八名被告到庭時有拉起橫額，在庭上亦有叫口號。(林樂兒攝)

其中3名被告為東區區議員

八名被告：陳皓桓，24歲，民間人權陣線召集人；曾健成，64歲，東區區議員；徐子見，53歲，東區區議員；胡志偉，58歲，無業；陳榮泰，56歲，東區區議員；朱凱廸，43歲，無業；梁國雄，64歲，自僱人士；鄧世禮，58歲，社會民主連線成員。

他們面對的3項控罪包括：一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，指其中5名被告在今年6月30日，在終審法院外，非法煽惑身份不詳人士參與未經批准集結；第二項罪名為舉行或組織未經批准集結；涉及6名被告；指他們於今年7月1 日在灣仔軒尼斯道，及杜老誌道一帶，舉違反《公安條例》的公眾遊行；第三項罪名為明知而參與未經批准集結；涉及6名被告；指他們於今年7月1日，在灣仔軒尼斯道及杜老誌道參與未經批准集結。

各被告面對控罪詳看下圖。

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案件編號：WKCC4385/2020