民主派最少8人包括胡志偉、梁國雄、陳皓桓及朱凱廸　今早被捕

警方今早拘捕最少8名民主派成員。消息稱，民主黨主席胡志偉、社民連副主席梁國雄、成員鄧世禮、民陣召集人陳皓桓、前立法會議員朱凱迪、東區區議員曾健成（阿牛）、陳榮泰、徐子見最少8人，今早被警方上門拘捕。 消息稱，是次拘捕行動與今年6月30日在終審法院外、以及7.1遊行的非法集結事件有關，他們涉嫌「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「舉行或組織未經批准集結」 及「明知而參與未經批准集結」罪名，《香港01》記者正向警方查詢事件。

今早約6時半，警方登上梁國雄位於九龍灣啟業邨的住所作出拘捕行動，至早上7時05分將其帶署。差不多時間，陳皓桓亦被上門拘捕。他在facebook進行直播，可見有警員在場宣讀陳皓桓涉及的罪名，涉及6月30日及7月1日事件，並有警員要求拍片者關掉手機，以作證物之用，直播隨即停止。

據了解，是次拘捕行動，與今年6月30日在終審法院外、以及7月1日進行的未經批准集結有關。警方暫時拘捕8名男子（24至64歲），涉嫌違反香港法例第245章《公安條例》有關「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「舉行或組織未經批准集結」 及「明知而參與未經批准集結」罪名，正被扣查。港島總區重案組已接手跟進，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

陳皓桓剛於10月底，接棒岑子杰成為民間人權陣線（民陣）召集人，他早前已涉嫌參與和組織未經批准的反修例遊行而被控，身負7條與非法集結相關的罪名。其中在今年9月6日「九龍遊行」，陳皓桓與梁國雄等人，曾涉「參與未經批准集結」被捕。

警方近日接連展開大規模拘捕行動。昨日早上，警方國安處拘捕8人（16至34歲），涉嫌「參與未經批准集結」及「煽動分裂國家」，包括2名區議員陳易舜及李嘉睿、以及曾參選灣仔區議會但落敗的中大校友楊子雋。據了解，行動涉及上月19日中大畢業禮，當日有畢業生在校內遊行，疑展示港獨橫額、旗幟及高叫抗爭口號，驚動校方報警。警方昨日表示，至今共32男8女，因從事危害國家安全的行為和活動而被捕。