防疫抗疫基金｜一文睇清受補助行業　食肆美容院及雀館資助升一倍

本港第四波新冠肺炎疫情持續，政務司司長張建宗今日（17日）就為「防疫抗疫基金」進一步注資公布詳情，他表示，將會為基金注資共64億元，針對被有關措施而受重創的行業和市民，以提供進一步援助。他亦說，是次支援金額，為上輪28億資助的兩倍。 資料顯示，「麻將／天九牌照持有人資助計劃」的增幅最高，由300萬元升至700萬元，升幅為133.3%。而「餐飲處所資助計劃」於兩輪資助所佔金額同樣最高，分別為16.72億元及34億元，增加幅度約1倍。

政府今日宣布最新一輪「防疫抗疫基金」的詳情，翻查第三輪資料，比較下發現是次新增一個補助措施，為「提供特惠金予康樂及文化事務署因取消文娛康體活動而受影響的兼職導師、僱員、工作人員」，政府會向他們支付全數服務酬金，約4450人受惠，資助金額為3,600萬元。

政務司司長張建宗於12月17日為「防疫抗疫基金」進一步注資公布詳情。（羅君豪攝）

但有5個補助措施的申請即將截止，包括上輪補助額為6.1億元的「檢疫設施」、6,800萬元的「於公眾街市推廣非接觸式付款的資助計劃」、3,000萬元的「津助非政府福利機構興趣班導師補助金計劃」、800萬元的「向舉辦流行音樂會的表演行業公司提供資助」、700萬元的「藝術文化界資助計劃－為藝術空間及賽馬會創意藝術中心租戶減免租金」。

麻將及天九牌照補助增幅最多

而政府資料顯示，第四輪「防疫抗疫基金」金額為55.3億元，計及15%應急費用，總計63.6億元，確實為上輪補助的兩倍。比較所有補助措施的兩輪金額，「麻將／天九牌照持有人資助計劃」的增幅最高，由300萬元升至700萬元，升幅為133.3%。位列第二高為「公眾娛樂場所牌照持有人資助計劃」，由1,300萬元升至2,800萬元，增幅為115.38%。

而增幅最少為「提供一筆過紓困資助予學校及專上院校餐飲供應商 、學校興趣班及校巴服務提供者」，由2.49億元增至2.62億元，增幅僅為45.38%。此外，「餐飲處所資助計劃」不論於第三輪及第四輪補助，所佔金額同樣最高，分別為16,72億元及34億元，增加幅度約1倍。

▼進一步注資「防疫抗疫基金」細節安排▼