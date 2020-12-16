經民聯促抗疫基金4.0精準支援企業　倡設每月8千元失業援助金

立法會財委會下周一將召開特別會議，審議防疫抗疫基金4.0撥款。經民聯今（16日）提出多項建議，要求政府支援更多受影響行業，包括電影院、食肆、體育所等，亦希望政府能進一步優化，適度加大資助額，能在財會通過撥款後立即發放資助。 另外，經民聯建議政府應設「失業援助金」，向每名失業人士提供每月8,000元援助，同時設失業轉型貸款基金，幫助因疫情失業和待業人士。

經民聯提及，卡拉OK場所、夜總會及酒吧等場所最受疫情影響，往往最先被關閉，但最遲重開，獲得的資助比其他食肆還少。他們認為政府推出防疫抗疫基金4.0時，能做得更精準，為他們提供適切的資助金額。經民聯同時建議，應向早三輪基金未有涵蓋的行業，如製作公司、自由工作者等提供現金資助。

主席盧偉國表示，船運和貨運對本港經濟非常重要，有指香港和內地貨車因疫情關係或需實施車流限制，他強調已向運輸及房屋局局長陳帆反映問題，並引述對方指正與內地商討，冀能理順問題。

促推強制性全民檢測 「快、狠、準」方式7至10天完成

經民聯又提出，政府應「長痛不如短痛」，在支援企業同時，推行強制性全民檢測，以「快、狠、準」方式在7至10天之內完成。同時促請政府實行強制性「港康碼」，要市民持有「港康碼」才可進入商場、酒樓等場地。

經民聯林健鋒指，有不同界別反映希望能優先接種疫苗，如每日運送用品的運輸工人等。他稱外面有不少「閒言閒語」和謠言談論疫苗的不好，但強調應正面去看疫苗如何幫助經濟復甦。林健鋒提及，不少人關注疫苗敏感的情況，認為政府應向市民解釋清楚。