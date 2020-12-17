防疫抗疫基金｜張建宗：資助是上一輪兩倍　望最快明年1月內發放

新冠肺炎第四波疫情持續，政務司司長張建宗今日（17日）就為「防疫抗疫基金」進一步注資公布詳情，他表示，將會為基金注資共64億元，當中包括55億元為19項重創行業而設的援助，以及6億元為支持仍受到嚴重影響的旅遊行業，他說，有關支援金額是上一輪資助的28億的兩倍。

張續說，為了加快批出款項，做到「急民之所急，以人為本，幫到就幫」，第三輛成功資助的單位，申請會較簡單的，只要「click 一click」就可以申請到，減省好多時間。

張建宗表示，將會為基金注資共6４億元，當中包括55億元為１９項重創行業而設的援助。（羅君豪攝）

新冠肺炎第四波疫情持續，因各地旅遊限制及限聚令所收緊的情況下，相信將會嚴重影響聖誕檔期的飲食業、健身室、美容院及教育等經營者。張建宗表示，今輪注資共64億元，包括55億元會用作推出19項支援受重創行業、並會預留9億元作應急用途，金額為上一輪28億元的兩倍，另外再有6億元支持仍受到嚴重影響的旅遊行業。

張續說，為了加快批出款項，做到「急民之所急，以人為本，幫到就幫」，第三輛成功資助的單位，申請會較節單的，只要「click 一click」就可以申請到，減省好多時間。期望下周一（21日）晚上通過撥款，明年1月內至農曆新年期間發放到，因為「係及時雨，不能拖太久」。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

+ 2 + 2 + 2

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

+ 8 + 8 + 8

張解釋，現時為傳統消費旺季，受社交距離措施打擊特別嚴重，限聚令下市況影響更為嚴重，因此要為行業影響作出針對的協助；此外，近兩個月行業都係做好本分，做好防疫措施，但由於疫情第四波再來襲，形勢相當嚴峻，政府不得不嚴格加強限聚令的限制，因此不同行業亦需花時間適應轉變，—而政府亦有責任作出協助。

他解釋，政府立場上的改變，是因應要針對性地幫助重創行業，新一輪措施將集中支援，因社交距離措施而被勒令關閉的指明處所，即表列處所，如健身中心及美容院，以及受影響行業如食肆。

進一步注資「防疫抗疫基金」細節安排

+ 3 + 3 + 3

行政長官林鄭月娥周二出席行政會議前表示，希望聖誕節前向財委會申請新一輪注資抗疫基金撥款，以協助受社交距離措施影響最深遠的行業及食肆等，三輪的基金撥款後，會有逾3000億元創新高的赤字額。政府需要更審慎理財 ，要有穩健財政儲備。