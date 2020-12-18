新冠肺炎｜62歲婦人等檢疫時離世　何栢良斥政府反應慢：好悲哀

新冠肺炎疫情持續肆虐，不少確診者的緊密接觸者正在社區等候政府安排檢疫。其中一名62歲女子與家人失聯，警方上門發現已過世，富山殮房抽取其樣本檢測呈陽性，證實女子生前確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（18日）在商台《在晴朗的一天出發》對患者離世感到十分悲哀，認為事件反映政府是慢三拍」，政府要交待相關資料。

港大感染及傳染病中心總監何栢良批評，政府在抗疫上是「慢三拍」。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

衛生防護中心傳染病處主任張竹君早前曾指，每日有約幾百名密切接觸者要送去檢疫中心，同事雖然已經盡做，但個別會「慢咗」。

衞生署昨日（17日）公布，一名62歲的確診者緊密接觸者，在等候送往檢疫期間與家人失聯，警員接報後入屋發現她已身亡，遺體送往富山殮房，而其樣本檢測對新冠病毒呈陽性反應。何栢良今日指，對死者的離世感「好悲哀」，形容對方的離世是不明不白。

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新加坡政府自4月起 抗疫急起直追

死者在９日已經收到衞生署的檢疫令，但至12日仍然未送院，何栢良質疑死者為何等待3天仍未到檢疫中心，甚至無檢測。他狠批，事件反映政府在抗疫上「慢三拍」的問題，促請政府的相關政策部門要交代資料，以增加市民對政府的防疫信心。

何栢良以新加坡為例，指當地自4月爆發勞工宿舍疫情後，急起直追做好防疫，要求人士入住檢疫酒店，利用應用程式追蹤2.5萬名緊密接觸者，至今的5.8萬宗個案只有29宗死亡。相反地，本港由年初疫情爆發至今日才開始有指定檢疫酒店。

另外，何栢良亦關注美林邨美桃樓本月出現3宗個案情況，但未知情況，促請當局公布更多資訊，包括涉及的是垂直還是橫向傳播等，以免邨內再出現傳播鏈。