新冠肺炎｜社區檢測中心將增至19間　每日可檢測2萬個樣本

食物及衞生局周四（17日）與社區檢測中心檢測承辦商會面，就政府在本地第四波疫情下的最新整體檢測策略，以及社區檢測中心及流動採樣站的營運交換意見。當局又指，現時在港島、九龍、新界東及新界西共18個社區檢測中心已投入服務，連同即將投入服務位於牛頭角道體育館的社區檢測中心，預計總檢測容量將超過每天2萬次。

行政長官林鄭月娥與食物及衞生局局長陳肇始教授亦有出席部分會議；林鄭月娥感謝承辦商在疫情嚴峻期間竭盡所能，與政府及市民同心抗疫，包括在危急情況下動員資源，在短時間內設立社區檢測中心和流動採樣站。

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當局表示，政府一直多管齊下加強監測檢測力度，為盡早發現社區中的患者並中斷社區傳播鏈，特定人士須接受強制檢測，做到「須檢必檢」，亦積極鼓勵市民透過特定群組檢測計劃「應檢盡檢」和「願檢盡檢」。

當局又指，現時在港島、九龍、新界東及新界西共18個社區檢測中心已投入服務，連同即將投入服務位於牛頭角道體育館的社區檢測中心，預計總檢測容量將超過每天2萬次。自11月15日至12月15日，社區檢測中心已為約24.5萬人提供檢測服務，其中477個樣本的檢測結果屬初步陽性，有關個案已轉交衞生防護中心覆檢及跟進；由11月23日至12月15日期間，政府先後合共設立了17個流動採樣站或樣本瓶派發點，合共為超過10.3萬人提供檢測服務，其中112個樣本的檢測結果屬初步陽性。