新冠肺炎．12.18｜增70宗　伊院六旬確診男病人逃去無蹤未尋回

本港第四波新冠肺炎疫情持續，本港昨日（17日）新增96宗確診個案，累計增至7,900宗。衞生署今日 （18日）公布新增70宗個案，累計增至7,970宗；另有約70宗初步確診，即日明累計超越8,000宗。 截至昨日早上仍有58名病人危殆。醫管局表示，再多兩名年逾8旬患者離世，其中東區醫院一名84歲男患者，12月15日因咳嗽及肺炎症狀入院並確診，留醫3日延至昨晚不治。至於明愛醫院85歲男患者，於本月4日入院，今早不治離世。至今累計129名確診者離世。

確診食肆｜增15間 金鐘海富中心美心can‧teen、深井光榮冰室上榜

12月19日【00:16】本港第四波新冠肺炎疫情持續，周五（18日）新增70宗確診個案，本地個案佔64宗，有25宗源頭不明。衞生署衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪的大廈名單，新增15間患者曾到訪的食肆。



一名66歲確診女患者（個案7960）本月15日發病，翌日她曾到西環中亞大樓天樂餐廳。早前確診的一名居葵盛東邨盛富樓的28歲男患者（個案7331）則曾到過金鐘海富中心美心can‧teen。日前海富中心的Oliver's Super Sandwiches亦有患者去過。

冬季流感｜2至49歲居民可接種政府噴鼻式疫苗 下周二起先到先得

【23:55】冬季流感高峰期將至，加上新冠肺炎疫情嚴峻，政府今日公布作出一次性特別安排，2歲至49歲的香港居民，除部份不能接種噴鼻式疫苗的人士外，均可接種由政府提供的噴鼻式疫苗。

有意接種噴鼻式疫苗的香港居民可由下周二（22日）起，以先到先得的形式，透過參與「疫苗資助計劃」及是次特別安排的私家醫生或診所安排接種，費用最多100元。

新冠肺炎｜多名緊密接觸者延送檢疫 衞生署：大型撤離行動搶人手

【22:45】第四波疫情確診人數高企，有患者的緊密接觸者等候兩至三日仍未送往檢疫中心，包括周三離世的正義聯盟發起人李偲嫣的丈夫謝鋮浚。衞生署晚上發稿解釋，於爆發第四波後，每日接送緊密接觸者的數目已增至250至300人，在過去一周有個別日子更超過400人。署方表示，因應過去兩周需處理涉及5幢樓宇的大型居民撤離行動，令部分的密切接觸者未能迅速獲安排入住檢疫中心，現已加派人手及增強設施配套以應付突發的工作量。

【22:20】明愛醫院公布一名71歲男病人昨日（17日）深夜因高血糖及頭暈跌倒，到醫院急症室求診，當時肺部X光檢查正常，病人沒有發燒或肺炎徴狀。他其後被安排入住內科及老人科急症病房接受治療，並為他安排2019冠狀病毒病深喉唾液入院篩查，結果呈陽性，院方即時安排病人轉往隔離病房，病人現時情況穩定。院方感染控制組進行追蹤調查，其中8名與該病人入住同一病格的男病人被界定為密切接觸者；另外一名護士在病人留取深喉唾液期間未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者，需要接受為期14日的隔離檢疫。

伊利沙伯醫院公布，一名63歲確診新型肺炎的男病人，12月18日下午約5時經樓梯逃去無蹤。（資料圖片／盧翊銘攝）

新冠肺炎｜伊院確診男病人「走佬」未尋回 院方遲5小時公布

【21:38】伊利沙伯醫院發言人公布，一名63歲確診2019冠狀病毒病的男病人（個案編號：7379），由12月14日起入住醫院隔離病房接受治療，在今日下午約5時，病房職員發現病人試圖離開病房，職員隨即追出，但病人已經樓梯逃去無蹤。院方表示，病房職員立即通知醫院保安在院內進行搜索，惜未有發現。

院方遂報警求助，並會全力配合警方的調查。醫院亦已向衞生防護中心通報有關事件，並已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處匯報事件。

病人身高約1.6米，中等身材及蓄黑色短頭髮，離院時身穿病人服、深藍色外套及運動鞋，並有佩戴外科口罩。院方呼籲市民若發現有關病人，請通知警方或致電伊院熱線電話3506 8944。

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新冠肺炎｜TVB新聞部男主播列緊密接觸者 曾接觸員工須檢測

【21:33】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，確診人數仍上升。消息指，電視廣播有限公司（無綫電視、TVB）一名在將軍澳電視廣播城工作的新聞及資訊部男主播，因家人初步確診新冠肺炎，而被列為緊密接觸者。

新冠肺炎｜外賣指定檢疫酒店？ Uber Eats：送餐員可取消送餐

【21:25】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府要求12月22日起，外國地區抵港人士須入住指定檢疫酒店。檢疫人士入住期間，或會以外賣應用程式點餐，當中「Uber Eats」表明，如送餐員須送到醫院、檢疫酒店或有確診個案的大廈時，可自行選擇取消送餐。

另一外賣應用程式「戶戶送Deliveroo」則指，早前已發出指引，送餐專員可將醫院及被列入為檢疫酒店的訂單放在大堂交付。

5間指定檢定酒店今提早啟用 旅客須機場等政府專車前往

【21:00】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府刊憲由12月22日起，外國地區抵港人士必須入住36間指定檢疫酒店。政府日前公布，有5間酒店提早於今日（18日）起以指定檢疫酒店模式運作。入住人士須於機場的接機大堂等候區，等候乘搭政府專車，前往預訂的指定酒店隔離14日。多名旅客表示，早在政府公布指定酒店前已預訂酒店，因此未有選擇相關酒店。

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新冠肺炎｜建造業議會推檢測計劃 資助承建商為工地工人採樣本

【20:33】新冠肺炎疫情持續，多個地盤先後爆疫。建造業議會與香港建造商會於下周二（22日）起展開「建造業關愛工地防疫檢測服務計劃」，將安排檢測服務機構到參與計劃的工地，為自願檢測的工地人員採集樣本。部份費用將由建造業議會及香港建造商會承擔，而發展商或總承建商只需支付部分檢測費用。

新冠肺炎｜本月2日或之後外國抵港人士 須於第19或20天再檢測

【19:30】政府公布在參考專家意見後，將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），刊憲要求由本月12月2日起，從中國以外地區抵港並已完成14天檢疫的人士，在抵港後第19或20天須再次接受檢測，以確保即使在病毒潛伏期超過檢疫期的非常罕有情況下，仍可通過強制檢測找到漏網之魚。

食物及衞生局發言人表示，根據世界衞生組織的指引，病毒潛伏期可長達14天，因此現時從外地到港人士須於指定地點接受強制檢疫14天。從中國以外地區抵港的人士，除了到埗後須接受檢測外，在檢疫期的第12天亦須進行檢測。過往亦有個案透過檢疫第12天進行的檢測確診。

【19:00】衞生署公布，一名49歲女子因違反強制檢疫令，今日於觀塘裁判法院被判處即時監禁14日。署方指，該名女子早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在酒店接受強制檢疫14日，在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於6月23日離開其檢疫地點。

Billy Sir音樂教室爆疫 留院親覆：堂上有戴口罩 疑飲水時中招

【18:08】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（18日）公布，新蒲崗新時代工貿商業中心的「Billy Sir音樂教室」累計達10人確診，成為新群組。《香港01》今日聯絡到Billy Sir，他指現時於聯合醫院留醫，情況穩定，並憶述大概於本月11日確診，因在家暈倒而被送院。

Billy Sir又透露，一班約兩至三名學生上課，強調堂上每人亦戴上口罩，惟可能「飲水、傾計個陣除低咗」。被問到會否擔心確診將來影響唱歌，Billy Sir坦言「無得擔心咁多，都好轉中，會樂觀、積極面對」。

【18:00】醫院管理局公布截至今日上午9時，過去24小時共有94名確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有6,628名病人康復出院。現時共有1,115名確診病人分別於22間公立醫院及社區治療設施留醫，其中61人情況危殆，61人情況嚴重，其餘993人情況穩定。

【17:15】教育局公布，一名在添馬政府總部東翼六樓工作的女員工確診，她日常無須接觸公眾，最近一次返回辦公室工作為本周二（15日），於辦公室工作時有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。教育局表示，已按衞生防護中心的建議，全面清潔和消毒該名員工的工作地點，包括該樓層所有公用設施；在有關樓層辦公室工作的員工已獲安排在家工作14天，亦已建議曾與該確診員工有接觸及在其工作間附近工作的員工接受病毒測試。

【17:10】房屋署公布昨晚得悉一名葵盛東邨的外判保安員確診2019冠狀病毒病，患者一般負責夜班工作，以及負責葵盛東邨外圍巡邏工作，他最近一次上班日期為本周日（13日），他昨日獲衞生防護中心通知確診。他亦是葵盛東邨盛強樓的租戶，盛強樓的公用地方及葵盛東邨的屋邨管理處已遵照衞生防護中心指引，完成全面清潔和消毒。

李偲嫣丈夫未送檢疫中心 有人等到死 張竹君未能解釋：唔知詳情

【17:07】張竹君被多次追問檢疫中心為何遲遲未安排確診者的密切接觸者，以不是其部門負責為由，說未能提供資料，其後更一度沉默大約5秒，有記者追問可否安排熟悉檢疫中心運作同事出席記者會交代，新聞官稱會「反映返」。

【16:57】今日新增初步確診個案有70宗以上。張竹君表示，柴灣景翠苑未有爆發。

＃7916（李偲嫣）家人要檢疫。

12月18日，張竹君（左）指難斷定疫情是否已回落。

兩記者提問用武漢肺炎 新聞官首申明：世衞已命名2019冠狀病毒病

【16:48】有記者提問時講「武肺」，主持衞生署疫情記者會的新聞官稱，「提提你，世衞已命名為2019新冠病毒，多謝你留意返」

Billy Sir音樂教室師生及親友10人染疫 單日增70宗 景翠苑爆疫

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。

張竹君表示，今日新增70宗確診個案，本地個案佔64宗，不明源個案佔25宗。新蒲崗Billy Sir音樂教室爆疫，1位老師，5位學生，連埋學生的家人朋友一共10宗個案。

柴灣景翠苑有5個單位共6名確診個案，有3個單位的患者有來往，有1個是東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍工作人員，加埋有三組人，所以會向居民派樽。5個單位層數號碼不同。

新冠肺炎｜醫護逾10人生日會爆疫 醫管局庾慧玲：醫護應作好榜樣

庾慧玲表示，九龍醫院骨科護士昨晚初步確診，其大埔那打素醫院任職醫生的哥哥及阿嫂（東華醫院內視鏡中心護士）今早均初步確診，幾位同事另有家人確診。他們同多個家人12月13日一齊出席一個生日聚會，相信當日互相感染。九龍醫院護士的太太亦是九龍醫院的護士，列為密切接觸者要檢疫，病毒化驗暫時陰性。有4名同事同東華醫院內視鏡中心護士密切接觸，分別食過飯，3人列密切接觸檢疫，暫屬陰性。

↓機場已劃出區域 安排旅客至指定檢疫酒店↓

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永安百貨彌敦道分店5樓家居五金部一名員工初步確診感染新型冠狀病毒。（勞敏儀攝）

新冠肺炎｜永安有員工初步確診 彌敦道店暫停營業至另行通知

【15:57】永安百貨今日(12月18日)接獲通知，彌敦道店5樓家居五金部一名員工初步確診感染新型冠狀病毒。該名職員於12月14至15日休假，並於12月16日上班，上班前體温檢測正常，工作期間有配戴口罩及沒有任何病徵。最後上班日期為2020年12月17日。

彌敦道店已即時暫停營業直至另行通知，並即時安排專業清潔公司於彌敦道店進行全店徹底清潔及霧化消毒。永安九龍中心管理處亦通知會為大厦公眾地方及設施加強清潔及消毒。另外，我們亦會安排彌敦道店所有員工進行核酸檢測，待結果呈陰性才可上班。

【15:57】羅湖懲教所昨晚（17日）得悉一名懲教人員初步確診新型冠狀病毒。

該名懲教人員最近一次上班日期為本周一（14日）。休假期間，她在12月16日接獲衞生防護中心通知一名與其同住家人證實確診，她因此被介定為密切接觸者。翌日（12月17日），她被安排前往瑪嘉烈醫院接受病毒測試，並於晚上獲通知初步確診。她最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。她於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常，並無出現不適症狀。懲教署已與衞生防護中心聯絡並跟進其建議，包括安排院所內所有職員及在囚人士進行病毒測試，並對相關地方進行徹底清潔消毒。

新冠肺炎疫苗｜機管局稱溫控系統足應付疫苗運輸 落機1小時交貨

【15:30】港府早前宣布購入750萬劑，由復星醫藥和德國BioNTech合作製造的新冠肺炎疫苗。惟相關疫苗需要在攝氏負70度環境下冷藏，對運送要求相當高。機管局今日表示，機場設有溫控航空運輸設備，指香港機場有全亞洲最大的冷凍拖卡車隊，貨運場亦有最低攝氏負25度的專用冷凍庫。



機管局指，了解到藥廠會有特別盛載容器存放疫苗，疫苗放入容器後，容器外溫度毋須達攝氏負70度，按該局理解，疫苗到港後，連同容器存放在一般2至8度，或12至25度的倉庫，都足以應付。

國泰航空貨運服務總經理劉爾修指，「空中雪櫃」每箱可裝載約15萬至17萬劑疫苗，保存在2至8度或15至20度運送抵港。（鍾妍攝）

【14:14】據了解，大埔那打素醫院一名醫生，以及九龍醫院一名護士初步確診新冠肺炎，二人曾一同出席家庭聚會。

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新冠肺炎疫苗│陳帆：跨境司機接種任何一款 內地均認可方便往來

【13:52】政府早前發布《施政報告》，今日立法會交通事務委員會就《施政報告》舉行政策簡報會。有議員關注，跨境司機在疫情下往返兩地的情況。運輸及房屋局局長陳帆表示，了解跨境商務車的困難，與內地當局溝通後，跨境司機日後無論接種哪一款新冠肺炎疫苗，內地都會認可，之後可更方便往來。

【13:48】法國醫院回覆查詢時表示，該院一名居於彩雲邨明麗樓的產房健康服務員前日（16日）確診，該職員有同住家人早前已確診。涉事職員12月10日起放產假並無上班，最後上班當日並無不適及徵狀，個案屬社區感染個案。該院已安排婦產部門98名職員及醫生檢測，全部職員檢測結果呈陰性。

新冠肺炎｜居柴灣邨八旬翁入院三日不治 錦豐苑85歲男病人不治

【13:39】醫管局公布，再有兩名確診病人離世。其中東區醫院一名84歲有長期病患的男病人（個案編號：#7816），於12月15日因咳嗽及肺炎症狀入院，並確診新冠肺炎，及後入住深切治療部。病人情況持續惡化，於昨晚（17日）9時34分離世。患者居於柴灣邨灣映樓。

另外，明愛醫院一名85歲男病人（個案編號：#6299），於12月4日因確診入住隔離病房，情況持續惡化。12月7日轉到成人深切治療部留醫，延至今早10時27分離世。翻查資料，涉事患者家住馬鞍山錦豐苑錦蕙閣，曾去過彩雲商場彩龍皇宮大酒樓，屬歌舞群組個案。

新冠肺炎｜明起多10個港鐵站設檢測包派發機 包括太子、灣仔站

【13:13】港鐵表示，自今年12月7日起，在10個港鐵站設置自動派發機，供巿民自助領取檢測樣本收集包安排運作暢順。為進一步方便巿民，與相關政府部門溝通後，決定由明天（19日）起將派發樣本收集包安排，擴展至額外10個車站，令派發樣本收集包的車站數量增至20個。

明日起多10個港鐵站設檢測樣本包派發機，可供市民領取樣本包的港鐵站增至20個。（資料由港鐵提供）

【12:20】大埔豐年樓外傭宿舍近日爆發新冠病毒感染群組，有見及此，政府由今日（18日）至來年1月31日將為全港外籍家庭傭工提供一次免費病毒檢測服務。設於油麻地梁顯利社區中心的臨時檢測中心今早未見人龍，1小時內有約20餘名外傭出入。有外傭表示僱主都非常擔心疫情，建議她們進行病毒檢測，更有人稱因應疫情，自3月起便一直留在僱主家中度過假期。

新冠肺炎｜外傭首日免費檢測 有外傭表示憂疫情自3月已起拒聚會

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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新冠肺炎｜62歲婦人等檢疫時離世 何栢良斥政府反應慢：好悲哀

【10:53】新冠肺炎疫情持續肆虐，不少確診者的緊密接觸者正在社區等候政府安排檢疫。其中一名62歲女子與家人失聯，警方上門發現已過世，富山殮房抽取其樣本檢測呈陽性，證實女子生前確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在商台《在晴朗的一天出發》對患者離世感到十分悲哀，認為事件反映政府是慢三拍」，政府要交待相關資料。

【09:00】本港下周二（22日）正式推出36間指定檢疫酒店，當中6間提早至今日(18日)啟動，有接待檢疫人士經驗的君怡酒店是其中一間。該酒店接受《香港01》訪問指，現時訂房率不足兩成，可能外界未知有酒店提早「變身」，正跟網絡平台合作加強宣傳。酒店亦會將房卡改為一次性使用，以防正在檢疫的旅客離開房間。

指定檢疫酒店｜君怡酒店提早全幢提供隔離用途 改房卡阻離開房間

▼指定檢疫酒店房價全覽▼

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【00:35】衞生署衞生防護中心更新確診個案曾到訪的大廈名單，當中新增25間患者曾到訪的食肆，包括金鐘海富中心商場 Oliver's Super Sandwiches、深水埗的劉森記麵家、將軍澳天晉匯2期的韓式炸雞店Goobne Chicken等。



今日新增的一宗源頭不明個案，涉及一名居住於西營盤的35歲男子，他在潛伏期時曾到訪中西區多間食肆，包括科記咖啡餐室、潮順記茶餐廳及炳記茶餐廳等。

確診食肆｜增25間上榜 包括深水埗劉森記麵家、天晉匯Goobne炸雞

▼最近14天 確診者行蹤▼

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【00:15】衞生署周四（17日）公布新增96宗確診個案，本地個案佔90宗。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，有兩幢屋邨大廈分別有多4宗確診，為黃大仙彩雲邨明麗樓和西灣河康東邨康瑞樓。

旺角Skypark和長沙灣匯璽再添個案，早前已有確診住戶，分別是曾報稱到過張敬軒演唱會的其中兩名觀眾。

確診大廈｜彩雲邨、康東邨各增4宗確診 Skypark、匯璽再添個案

昨日總覽：

新冠肺炎｜社區檢測中心將增至19間 每日可檢測2萬個樣本

新冠肺炎疫苗｜何栢良：50歲以上應考慮接種 倡用校舍設接種站

強制檢測｜乙明邨明恩樓爆疫 住戶憂感染紛採樣：唔會撤走咁自私

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新冠肺炎｜62歲女病人等送檢疫中心期間家中離世 須解剖調查死因

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▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼