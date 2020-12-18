冬至受冬季季候風影響　市區最低12度　新界地區清晨僅得9至10度

下周一便是冬至，天文台預料大家今年將迎來一個比較寒冷的冬至，因為一股冬季季候風補充影響，未來兩三日廣東沿岸地區天氣轉冷，明日開始再度轉冷，周末氣溫介乎13至18度，至周一冬至市區氣溫最低12度，天文台更料新界部份地區僅得9至10度。至下周中期，有雨帶及季候風緩和，聖誕節的氣溫會回升至16至20度。

冬至的氣溫最低12度。（張浩維攝）

天文台表示，由於廣東北部的氣壓正在上升，預料一股冬季季候風補充會在今日（18日）晚間抵達廣東沿岸地區，展望周日（20日）至冬至（21日）氣溫再度下降。

12月21日冬至清晨，早上市區氣溫介乎12至18度，部分時間有陽光及乾燥，早上寒冷，新界再低兩三度，日夜溫差較大；天文台料當日清晨時份，打鼓嶺僅9度，上水、大埔、屯門等亦只有10度。

12月21日冬至清晨，天文台料打鼓嶺僅9度，上水、大埔、屯門等亦只有10度。(天文台網頁截圖)

不過，一道雲帶會在下周中期覆蓋華南沿岸，隨著季候風緩和，下周後期該區氣溫稍為回升，至由平安夜(24日）開始會稍微回暖，最低氣溫將回升至15度，但會有一兩陣微雨。而聖誕節（25日）的氣溫最高更達20度，相信大家可以渡過一個和暖聖誕。