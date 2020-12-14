天氣轉冷明跌至13度　專家指病毒低溫生存時間較長　提醒保暖保濕

本港天氣轉冷，明早（15日）氣溫將跌至攝氏13度，新界多區僅有11度，寒意甚濃。 寒冷天氣面對新冠肺炎病毒及流感，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，病毒在低溫環境的生存時間較長，或能在物件上生存逾一周；而當天氣乾燥，病人釋出飛沬核時，病毒在空氣停留的時間較長，並能飄得較遠。 而呼吸系統專科醫生梁子超稱，乾燥環境能影響人體呼吸道黏膜細胞，削弱保護功能，便容易染病。他建議市民注意保暖、多喝水，避免染上新冠肺炎或流感等病毒。

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踏入12月中，強烈冬季季候風正逐漸影響本港，天文台預測，今晚氣溫將顯著下降，市區氣溫將由攝氏22度，急跌至7度至15度；明早再進一步跌至13度，新界多區僅有11度。

十度左右低溫 病毒或能在物件上生存逾一周



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，在十度左右的低溫環境下，病毒生存的時間較長，或能在物件上生存逾一周。而當天氣乾燥，病人釋出飛沬核，其水份容易被蒸發，以致重量變輕，遂在空氣停留的時間較長，並能飄得較遠。呼吸系統專科醫生梁子超稱，不論應付新冠肺炎或流感，在冬天抗疫的挑戰均較大。他引述美國研究指，新冠病毒在4度低溫環境中，穩定性提高，存活時間可長達一個月。

天氣變乾燥 纖毛細胞保護功能變弱

除此之外，梁子超說，人體呼吸道黏膜細胞在濕潤的環境活動較佳，其中纖毛細胞用作過濾外物，可防止病毒入侵；當天氣變得乾燥，其保護功能容易變弱，人體自然防衛機能便會因此受影響。

（天文台網站截圖）

梁子超續說，5歲以下的幼童的免疫力較低；而長者的身體機能衰退，需特別注意保護身體。他建議市民穿夠衣服、多喝水，避免呼吸道黏膜乾涸，亦應減少脫下口罩及到人多擠逼地點。他特別提到，室內加濕器的運作涉及霧化過程，可能會霧化細菌，或在環境中擴散致敏原，提醒市民按照說明書指示定期清洗，避免積聚和散播病菌。

吸煙者、缺乏維他命D或肥胖人士 出現細胞因子風暴風險較高



而曾祈殷則提到，前日離世的42歲新冠肺炎女患者（第6971宗個案）或曾出現細胞因子風暴，即因免疫系統失調，引致嚴重炎症使病情急劇惡化。他表示，吸煙者、缺乏維他命D或肥胖人士有更高風險出現細胞因子風暴的風險較高，應特別留意。