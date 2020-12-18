男生藏六角匙等被判更生中心　官指近日潛逃險增　拒讓保釋候上訴

19歲大專男生去年11月警方包圍理大期間，被發現在佐敦一帶管有10把六角匙及剪鉗，早前經審訊後被裁定罪成，男生今(18日)在九龍城法院被判入更生中心，他要求保釋等候上訴，惟裁判官指男生在保釋期間犯上本案，而近日潛逃的風險亦增加，拒絕男生的申請。

被告施朗頴（19歲，學生）早前被裁定一項管有物品意圖摧毁財產罪罪成，控罪指他於2019年11月18日，在油麻地佐敦道與志和街交界，管有10支六角匙，及一把剪鉗，意圖摧毁或損壞他人財產。

案情指，案發當日凌晨，警方在油麻地佐敦道與志和街交界掃蕩，見被告在一部Tesla私家車的後座，並在其背囊內有搜出涉案的六角匙和剪鉗。被告警誡下稱：「阿sir，啲嘢真係我做地盤開工用。」審訊期間被告沒有自辯，亦無提供出入地盤的紀錄或僱傭證明等。

裁判官鄭念慈指，被告在求情信雖提到願意接受法庭所有處罰，但他經審訊後被定罪，認為其悔意有限，報告亦指被告的身體狀況不適宜進勞教中心，但接納建議可判更生中心。

辯方律師即在庭上申請被告保釋等候上訴，鄭官卻指被告在另一案件保釋期間犯上本案，而近日棄保潛逃風險大增，最後拒絕其保釋申請。

案件編號：KCCC770/2020