許智峯策劃潛逃過程首曝光　丹麥政界編造假外訪行程　前首相落水

前民主黨立法會議員許智峯早前外訪丹麥後宣佈流亡，當中有不少丹麥政界人士協助。 丹麥保守黨全國青年委員會前主席Anders Storgaard今日（8日）在facebook詳細記載他與許智峯的聯絡及安排流程，透露多名政界人士有份參與，並說「當我們各政黨站在一起，永遠不要讓任何人說『你們丹麥人在這世上微不足道』。即是一個小國，也能在此世界產生巨大變化。」

9月14日沒收護照 許指出離港方法

Anders Storgaard表示，2月他與許智峯及其他示威者代表見面，雙方在民主議題上已有共識，之後許智峯和他一直保持聯絡。

到了9月14日，許智峯被捕後保釋外出，警方沒收了他的護照。許智峯提到，要離境只有一個方法，就是以議員身份進行一次外事訪問，以商討對政權無害的事情，例如氣候變化和聯合國目標等，並詢查Anders Storgaard會否幫忙，Anders Storgaard立即應允。

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Thomas Rohden聯絡丹麥前首相 編假訪問行程

Anders Storgaard說，他們的討論並沒有提及逃亡，但Anders Storgaard已經意識到這一點，因此讓更多丹麥政界人士參與這項工作，包括丹麥中國危機協會主席Thomas Rohden。

Thomas Rohden聯絡了丹麥前首相Anders Fogh Rasmussen及媒體，製作了一個非官方行程，11月6日由Anders Storgaard向許智峯發出首封邀請信，結果法庭發還許智峯的護照。

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警突檢查行程 丹麥議員、氣候組織等紛施援手

就在這段期間，許智峯再次被捕，令事件出現變數。就在出發日期前4天，香港警方突然要求檢查詳細的官方行程，Anders Storgaard要採取臨時應該措施。

Anders Storgaard首先聯絡了Thomas Rohden和丹麥議員Uffe Elbæk及其他政界人士，又聯絡上當地的氣候組織和智庫，各方都為此子虛烏有行程提供了協助。

許已和家人在英國居住 近日向他傳好消息

到了11月30日，當許智峯上機飛往卡塔爾，Anders Storgaard向他傳送了真正的訪問計劃，此時許智峯才鬆了一口氣。不過，短暫的喜悅又被憂慮抹去，許跟他說他的家人只能在12月2日晚上上機離開。

Anders Storgaard指，接下來就如同新聞所見，許智峯在家人安全之前，一直憂心地接受訪問。現時許已經和的妻子、子女安全地在英國居住。

最後，Anders Storgaard說近幾天收到來自許智峯的「大量好消息」，也聽到政界有人說他所做的事「並不洽當」，但他視這些批評為「巨大的榮譽」。