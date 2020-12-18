17歲少女認藏有鐵通　官稱別無選擇　判更生中心

17歲少女去年11月10日「八區開花」當日，涉在荃灣攜帶鐵通及參與非法集結，當場被捕。她早前承認非法集結、在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，辯方今（18日）在西九龍法院指被告循規蹈矩，是次為個別事件，報告認為被告適合入更生中心。主任裁判官羅德泉表示，根據控罪並無其他選擇判刑選擇，遂按照報告建議判被告入更生中心。

17歲潘姓女被告承認去年11月10日，在荃灣大河道至西樓角路交界參與非法集結，及攜帶一支鐵通。

報告指被告適合入更生中心，辯方也認為這對被告有幫助。辯方補充道，被告循規蹈矩、認真學習、態度良好，在老師眼中是好學生。從師長的求情信及報告可見，被告勇於承擔及改過，並有反省。校方願意留位，讓她刑滿後回校重讀。

庭上透露被告父親身體抱恙，被告主動找社工照顧家人，為自己加重母親負擔感到內疚，並希望可盡快重投社會。裁判官指控方以《公安條例》起訴，必須判以囚禁式刑罰，他稱似乎也無其他判刑選項，遂採納建議，判處更生中心。

案情指，當日下午約2時半，近百人在案發一帶參與非法集結，有人堵路。警員驅散時，身穿黑衣的被告逃到附近公園繼續堵路，及後被警方追捕時扔下鐵通。

案件編號：WKCC2680/2020