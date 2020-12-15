消防員涉藏多枝汽油彈案　辯方稱被告將認罪　案押後本月28日答辯

已婚消防員涉嫌在去年11月一次旺角衝突中，被發現藏有多支汽油彈等，被控非法集結等5項罪名，他與同案4名被告今(15日)在區域法院再提訊，該消防員透過其代表律師向法庭表示將會承認全部罪名，同案並有另兩被告亦表示將會認罪，法官把3人認罪答辯押後至本月28日處理，另兩名不認罪的被告，則會押後至明年7月5日進行審訊。

5名被告：方志雄(33歲，消防員)、16歲林姓男學生、王若詩(46歲，無業)、趙皓雋(26 歲，銀行職員)，及陳瑞文(49歲，消防員)。

代表被告方志雄的律師表示，方準備承認被控的5項控罪，包括：非法集結、抗拒警務人員、管有物品意圖摧毀或損壞他人財產、管有違禁武器、及無牌管有無線電通訊器具等，指他於2019年11月10日，在彌敦道與山東街一帶參與非法集結，管有4支汽油彈、一支鐵筆、一個鐵錘、一把彈簧刀及無線傳聲器，以及抗拒執行職責的警務人員。

同案姓林的學生，及第4被告趙皓雋亦將會認罪，他倆與方的案件會押後至本月28日在區院處理進行答辯。庭上透露，林打算承認非法集結罪，而趙則早前已表明會認罪，他被控非法集結、管有物品意圖摧毀或損壞他人財產、管有第一部毒藥及違反《禁蒙面法》等罪。

餘下兩名被告：王若詩及陳瑞文，則否認非法集結，及違反《禁蒙面法》等兩罪，他們的案件將排期於明年7月5日開審，明年6月4日預審。

案件編號：DCCC259/2020