冬季流感｜2至49歲居民可接種政府噴鼻式疫苗　下周二起先到先得

冬季流感高峰期將至，加上新冠肺炎疫情嚴峻，政府今日（18日）公布作出一次性特別安排，2歲至49歲的香港居民，除部份不能接種噴鼻式疫苗的人士外，均可接種由政府提供的噴鼻式疫苗。

有意接種噴鼻式疫苗的香港居民可由下周二（22日）起，以先到先得的形式，透過參與「疫苗資助計劃」及是次特別安排的私家醫生或診所安排接種，費用最多100元。

2歲至49歲的香港居民，除部份不能接種噴鼻式疫苗的人士外，均可接種由政府提供的噴鼻式疫苗。（資料圖片／羅君豪攝）

疫苗數量有限 當局建議市民先向診所預約

政府指，檢視整體流感疫苗供應和分配工作後，以及噴鼻式疫苗的使用情況，決定作出一次的特別安排，令2歲至49歲的香港居民，除懷孕、免疫力低或有其他禁忌症而不能接種噴鼻式疫苗的人士外，均可接種由政府提供的噴鼻式疫苗。

如欲接種噴鼻式疫苗的香港居民可由12月22日起，以先到先得的形式，透過參與「疫苗資助計劃」及是次特別安排的私家醫生或診所，包括由民政事務總署協調的私家醫生或診所，安排接種噴鼻式疫苗。由於噴鼻式疫苗數量有限，政府建議有意接種的人士向有關診所進行預約。

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私家醫生收費最多100元

按是次特別安排而屬於「疫苗資助計劃」合資格群組的人士，如適合接種噴鼻式疫苗，則可繼續免費接種，而政府會為醫生提供每劑疫苗100元的資助。其他香港居民透過是次特別安排接種噴鼻式疫苗的話，私家醫生並不會獲得政府的額外資助，但須承諾不會向接種人士收取超過100元的費用；早前已取得額外疫苗的私家醫生由12月22日起可根據特別安排以及相關適用的條件，為市民接種噴鼻式疫苗，無須另行申請。衞生署稍後會就特別安排的詳情，聯絡有關的私家醫生。

政府指，暫停面授課堂的安排令「2020/21季節性流感疫苗學校外展」下的接種活動被迫取消，最近一波疫情亦可能影響市民接種流感疫苗的計劃，因此有少量噴鼻式疫苗未被使用。相對於四價滅活流感疫苗，接種噴鼻式疫苗較多限制，使用限期亦較短，因此作出是次特別安排，以鼓勵更多人士接種，減少浪費。

可免費接種、2歲至49歲「疫苗資助計劃」群組包括：

- 介乎 2 歲至未滿 12 歲，或12歲或以上但仍就讀於香港小學的兒童；或

- 智障人士；或

- 領取傷殘津貼的人士；或

- 領取綜合社會保障援助（綜援）計劃標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」人士。

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