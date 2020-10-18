冬季流感｜疫苗接種計劃周四展開　醫管局合資格病人覆診可打針

醫院管理局公布，本周四（22日）起將分階段於公立醫院及門診為合資格人士接種流感疫苗及肺炎球菌疫苗，首階段將為會於公院求診的人士接種疫苗，病人可於原定覆診日到診所打針，而其他社區的65歲或以上長者，則可於11月2日起接種疫苗。 衞生署透露，今年度共訂購了87.8萬劑滅活流感疫苗，留意到全球流感疫苗供應緊張，署方指相關疫苗供應商已承諾會確保政府訂購的疫苗供應保持穩定。

醫管局表示，季節性流感疫苗注射計劃會分兩個階段展開，首階段會為合資格的公立醫院及門診病人接種流感疫苗；而第二階段將於11月2日展開，為65歲或以上居於社區的長者接種疫苗，而家禽或養豬從業員及從事屠宰家禽或豬隻行業人士亦可自11月9日起，到22間指定普通科門診打針。至於肺炎球菌疫苗的接種安排，醫管局會配合政府防疫注射計劃為合資格的公立醫院及門診病人接種。

覆診期外人士 可自行預約接種

現時在專科及普通科門診定期覆診而又符合資格的病人，如覆診日期訂於政府防疫注射計劃期間，可以按原定覆診日期到診所接種疫苗。如果覆診日期在注射計劃期間以外，則可以到所屬診所或致電所屬診所安排接種疫苗。

醫院管理局總感染控制主任賴偉文醫生呼籲市民盡早接種疫苗，他指出本港去年流感個案較過往季度少，相信大部分市民未必有流感抗體，意味今年流感的傳播風險或大大增加，若公立醫院於新冠疫情下再接收大量流感病人，醫院會不勝負荷，亦難免會增加院內感染風險。

港府本年度訂購了87.8萬劑滅活流感疫苗。（資料圖片）

本年度購逾87萬劑疫苗 藥廠承諾確保供應穩定

學童的疫苗接種計劃於本月8日已陸續展開，衞生署衞生防護中心稱，已為2020/21年度的疫苗接種計劃訂購了87.8萬劑滅活流感疫苗，當中62.8萬劑供「政府防疫注射計劃」，25萬劑疫苗供予「季節性流感疫苗學校外展（免費）—小學」計劃。​

衞生署指，留意到全球流感疫苗供應緊張。相關疫苗供應商已承諾會確保政府訂購的疫苗供應保持穩定。署方會密切監察流感疫苗的接種情況及存量，以作出評估及與疫苗供應商保持緊密聯繫。

發言人提醒，根據過往流行病學情況，冬季流感季節一般會在每年一月開始，但來臨的確實時間不能預測。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及時接種疫苗以預防流感。