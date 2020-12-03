冬季流感｜衞生署：兒童、合資格人士　免費接種減活噴鼻式疫苗

衞生署今日（3日）表示，已向參與「疫苗資助計劃」的私家醫生分配減活噴鼻式流感疫苗，兩歲至49歲而且屬「疫苗資助計劃」群組的香港居民，可透過私家醫生免費接種減活噴鼻式流感疫苗。 衞生署呼籲合資格市民盡早接種流感疫苗，預防季節性流感。發言人表示，過往本港冬季流感季節通常在1月開始，而接種疫苗後身體約需兩星期產生抗體，建議於12月初前接種第一劑疫苗。

噴鼻式減活疫苗。（資料圖片／羅君豪攝）

衞生署發言人表示，兩歲至49歲而且屬於下列「疫苗資助計劃」群組的香港居民（除懷孕、免疫力低或有其他禁忌症而不能接種減活噴鼻式流感疫苗的人士外），均符合資格透過參與「疫苗資助計劃」的私家醫生免費接種減活噴鼻式流感疫苗：

• 年齡介乎兩歲至未滿12歲，或12歲或以上但仍就讀於香港小學的兒童；或 • 智障人士；或 • 領取傷殘津貼的人士；或 • 領取綜合社會保障援助計劃標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」人士。

政府會為提供接種服務的醫生提供每劑疫苗100元的資助額，與政府其他疫苗接種計劃的每劑流感疫苗資助額相同。免費接種減活噴鼻式流感疫苗的特別安排可瀏覽政府網頁。有關政府的疫苗接種計劃，包括「疫苗資助計劃」的詳情，可瀏覽政府網頁。

提供有關接種服務的診所名單

+ 4 + 4 + 4

發言人表示，9歲以下從未接種流感疫苗的兒童，應接種兩劑流感疫苗，而兩劑疫苗的接種時間至少相隔4星期。過往香港的冬季流感季節通常在1月開始，而接種疫苗後身體約需兩星期產生抗體來預防流感病毒，因此建議於12月初前接種第一劑疫苗以預防季節性流感。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

+ 12 + 12 + 12

衞生署提醒市民流感病毒與新型冠狀病毒，均可能於今年冬季流感季節傳播。同時患上流感與2019冠狀病毒病，病情可能會更嚴重，因此，於2020／21季度盡早接種流感疫苗至為重要。