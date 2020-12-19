新冠肺炎｜陳肇始稱全民強制檢測須禁足令　現時化驗已達每日10萬

多名立法會議員早前討論政府防疫措施時，質疑政府不推行全民檢測。食物及衞生局局長陳肇始今日（19日）在商台《政經星期六》再被追問全民檢測時，她指有市民不願意檢測，故改變策略，直接在高風險的群組實施強制檢測，認為安排較針對性及風險為本。她又指，會繼續擴大自願檢測的觸及範圍，包括加多自取樣本包的港鐵站等，而現時本港的每日化驗病毒能力為單管10萬個樣本。

陳肇始指，在高風險的群組實施強制檢測是針對性及風險為本。（資料圖片 / 羅君豪攝）

陳肇始早前曾指，政府專家並不支持全民檢測。她今日再指，早前有市民不願意進行社區普及檢測（全民檢測），「全民檢測定係普及檢測呢，其實都係將檢測嘅廣泛性擴大，但都係有啲人唔願意出嚟。咁我哋都係理解」，因此䘙生署改變策略，針對高風險群組作檢測。她說全民強制檢測須有禁足令，又指9月的全民檢測亦需要約兩星期，如強制全民檢測需時更長。

她解釋，衞生防護中心會評估不同群組的風險，如飲食處所，因食客會除下口罩，故餐廳員工受感染的風險較大要接受強制檢測；如跳舞群組的傳播風險大，曾到過相關處所都要做檢測；有病徵人士亦由醫生轉介進行強制檢測，「如果一棟樓個啲有小型爆發，做強制檢測，可能球場或樓下情況得呢，我哋都會擺檔做流動檢測站」。

食物及衞生局局長陳肇始指做全民檢測有難度。（資料圖片 / 羅君豪攝）

至於市民想做檢測，陳則指政府是採取「願檢盡檢」的政策，「每個地方都好容易拎樣本瓶，47間門診、地鐵站都加多10個站，即係20個站都可以拎樣本瓶，同埋120多間郵局亦有。」

有意見指樣本瓶數量太少，陳指已增大「願檢盡檢」下的檢測量，並在社區開設19間檢測中心。她指，政府的方法是針對性及策略性，會盡力做檢測，本港的每日化驗病毒能力為單管10萬個樣本。

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