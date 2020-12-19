新冠肺炎・12.19｜增109確診　42宗源頭不明　逃走病人曾擅自離房

新冠肺炎第四波疫情持續，截至今日（19日）凌晨，新增109宗確診，其中102宗本地個案，42宗源頭不明；另外有70多宗初步確診。柴灣景翠苑將強制檢測。

▼警方通緝逃走確診病人李運強▼

新冠肺炎｜伊院走佬確診病人李運強照片曝光 警搜索兩日現正通緝

強制檢測｜景翠苑採樣站「截龍」居民續排隊 徬徨儲糧憂感染

【21:08】當局安排承辦商今、明兩日（19日）於景翠苑設流動採樣亭，讓居民可檢測。在晚上約6時半，採樣站大排長龍，估計人數達50人。即使有職員「截龍」指排隊或未能趕及在晚上8時檢測，仍有不少居民堅持排隊。

新冠肺炎｜今增42宗無源頭個案創第四波新高 柴灣景翠苑須強檢

市民等入檢疫中心期間死亡 衞生署：特別行動已接送超過480人

新冠肺炎｜逃走病人CT值不低不高 逃離時有戴口罩曾擅離病房

▼柴灣景翠苑強制檢測▼

▼富山邨派發檢測樽▼

【17:03】昨日記者會，新聞主任首次提醒用「武漢肺炎」字眼提問的記者，世衞已定名為「2019冠狀病毒病」，可簡稱「新冠肺炎」。今日有不同傳媒記者提問，為何當局有此提醒，現場新聞主任再次重申昨日的說法，又稱新聞處已回應個別傳媒。

有記者追問，若用「武漢肺炎」提問有何後果，新聞主任並無回答，並隨即結束記者會。

【16:35】伊利沙伯醫院有確診病人逃走，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，病人離開時有戴口罩，醫護有防護裝備，估計感染風險不高，但不清楚病人路經什麼地方。該病人無病徵，一直清醒，但病毒報告顯示有感染，要隔離治療。病人住院期間，曾試過不合作，要醫護勸諭才肯配合，此前曾擅自離開病房。

病人病房標準隔離設施，有自動雙門連鎖裝置，維持負壓正常運作，病房無鎖，按掣就可以開門，病人離開時動作太快，醫護未必跟到。她指醫院有合適治療，呼籲病人合作。

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日（19日）凌晨，單日新增109宗確診，7宗輸入、102宗本地，42宗源頭不明。

因為有多個單位有人感染，當局將在以下地方派樽：富山邨富仁樓、石籬二村石榮樓、平田邨平誠樓、旺角Skypark、西環均益大廈二期D座。

柴灣景翠苑將強制檢測；麗晶花苑6座將要做第二次強制檢測，需要在12月20日至24日做檢測。

衞生防護中心昨日連同其他部門合作，成立專責小組，送480人到檢疫中心。

【15:57】美心集團公布，一名西餅廠員工今日確診新型肺炎，該員工最後上班日期為12月15日。

【15:37】伊利沙伯醫院一名63歲男子（第7379宗個案）昨（18日）午擅自離開醫院，院方報警。案件被列作「逃避/逃脫進入醫院/收容所/隔離區檢疫所等」，警方正協助追尋，並已通緝該男病人李運強。據《預防及控制疾病規例》，任何人不得離開該人被隔離所在的地方（包括醫院），違反者即屬犯罪，最高可處罰款5,000元及監禁6個月。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，當局可要求確診病人配戴電子手環， 離開特定區域便響警鐘。而呼吸系統專科醫生梁子超表示，在警方找回該病人後，醫院也要提防他再次逃走，建議加強保安，在部份病房設24小時閉路電視，或者安排人手在病房門外看守。

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【15:28】香港房屋協會剛獲悉一名助理經理確診新型冠狀病毒。該名員工於長沙灣喜韻一樓的房協物業管理部保養組工作，辦公室並不對外開放，該員工日常主要從事行政工作，不會與居民或公眾人士接觸，最近一次上班日期為12月14日，工作時需要佩戴口罩及遵守相關防疫措施。

該員工於昨日(18日)接獲衞生防護中心通知初步確診後，房協已即時關閉該辦公室並安排全面清潔和徹底消毒。該辦公室將關閉至12月27日，於12月28日重開。與該員工座位相近的同事及其上司一共三人已接受病毒檢測，結果為陰性。房協會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的防疫措施，並為員工提供適切支援。

【14:51】新冠肺炎疫情持續，醫院管理局昨天公布，一名63歲確診男病人「走佬」，逃離伊利沙伯醫院。院方至今仍未能尋回病人，據了解伊院曾致電病人，但未能聯絡到。有醫護人員指出，確診者自己所住病房會有雙重門，另加上整間大病房亦會再有雙重門，病人需「穿越」4道門才可成功離開，而且雙重門的設計是需先關上一道門，才能打開另一道門。另有消息指該名病人所住的病房最近門口，未知是否因此較易逃脫。



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警方在facebook專頁公布，正通緝擅離醫院的新冠肺炎病人李運強。

【13:45】衞生署衞生防護中心昨日（18日）舉行記者會交代疫情，期間有記者提問時使用「武肺」字眼。新聞官首次申明，提醒世界衛生組織今年已將新病毒命名為「2019冠狀病毒病」，要求發問時應簡稱為「新冠病毒」或者「新冠肺炎」。

政府發言人回覆事件稱，妥善命名很重要，有助防止使用其他可能不準確或污名化的名稱。因此，政府需提醒出席採訪政府活動的傳媒代表留意在提問時的表述，不要污名化。

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【11:11】一名62歲婦人早前在等候檢疫時離世，引起社會譁然。食物及衞生局局長陳肇始今日（19 日）出席商台節目《政經星期六》時指，本港最近每日約有百多宗新增確診個案，且有大型行動如撤離大廈的居民，難免令接送檢疫人士的工作量增加。鑑於現時情況，局方已經找來消防處加強服務，並已清理500宗積壓個案，目標是一日內完成所有即日的個案。她已要求衞生署署長陳漢儀檢視前線人員工作，如有人手不足「要出聲」。

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【11:09】多名立法會議員早前討論政府防疫措施時，質疑政府不推行全民檢測。食物及衞生局局長陳肇始今日（19日）在商台《政經星期六》再被追問全民檢測時，她指有市民不願意檢測，故改變策略，直接在高風險的群組實施強制檢測，認為安排較針對性及風險為本。她又指，會繼續擴大自願檢測的觸及範圍，包括加多自取樣本包的港鐵站等，而現時本港的每日化驗病毒能力為單管10萬個樣本。

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確診大廈｜住址全覽 均益大廈累計8宗3人源頭不明 半山壹號上榜

【00:55】衞生署周五（18日）晚上更新14日內確診者的住宅大廈名單。當中西營盤均益大廈過去14日累計達8宗確診個案，2期D座則佔7宗，包括3宗源頭不明的個案。另外，柴灣景翠苑亦已累計有7宗個案，根據衞生防護中心記者會，景翠苑確診個案涉及三組人，故會先派樽。

住宅大廈名單中，亦有多間豪宅上榜，包括何文田半山壹號等；周三（16日）晚不治的「正義聯盟」發起人李偲嫣確診，個案編號為7916，根據名單她居於元朗嘉碧峰。

確診食肆｜增15間 金鐘海富中心美心can‧teen、深井光榮冰室上榜

【00:16】本港第四波新冠肺炎疫情持續，周五（18日）新增70宗確診個案，本地個案佔64宗，有25宗源頭不明。衞生署衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪的大廈名單，新增15間患者曾到訪的食肆。



一名66歲確診女患者（個案7960）本月15日發病，翌日她曾到西環中亞大樓天樂餐廳。早前確診的一名居葵盛東邨盛富樓的28歲男患者（個案7331）則曾到過金鐘海富中心美心can‧teen。日前海富中心的Oliver's Super Sandwiches亦有患者去過。

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