新冠肺炎｜伊院確診男病人「走佬」未尋回　院方遲5小時公布

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，尚有約一千病人留院，今日（18日）發生首宗「病人走佬」事件。伊利沙伯醫院今晚公布，一名63歲確診新型肺炎的男病人，由12月14日起入住該院隔離病房接受治療，今日下午約5時，病房職員發現病人試圖離開病房，職員隨即追出，但病人已經樓梯逃去無蹤。病房職員立即通知醫院保安在院內進行搜索，惟未有發現，現時已報警求助，院方晚上近10時才公布，遲了5小時。

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病人居花園街198號 走佬時穿病人服

伊利沙伯醫院今日晚上公布，一名63歲確診新型肺炎的男病人離開病房。該病人編號為7379，居住在花園街198號。他於本月8日發病，是12日報告確診的個案之一。

伊院表示，該離院病人身高約1.6米，中等身材及蓄黑色短頭髮。離院時身穿病人服、深藍色外套及運動鞋，並有佩戴外科口罩。醫院指已向衞生防護中心通報有關事件，並已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處匯報。該院又呼籲市民若發現有關病人，請通知警方或致電該院熱線電話3506 8944。

伊利沙伯醫院公布，一名63歲確診新型肺炎的男病人，12月18日下午約5時經樓梯逃去無蹤。（資料圖片／盧翊銘攝）

伊利沙伯醫院呼籲所有接受隔離治療的病人，必須聽從醫護人員指示，不應擅自離開醫院，以保障自己及公眾健康。