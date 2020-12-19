刑期覆核．判辭解讀｜男子搬鐵馬改判7個月　整體暴力不容勿視

董事助理去年路經金鐘示威現場，與20多名示威者一起向警方防線搬動鐵欄，事後被捕。他承認一項非法集結罪，被判入獄兩星期。律政司認為刑罰過輕，早前向上訴庭要求刑期覆核，助理被改判入獄7個月，上訴庭下達判辭解釋理據，指控罪的要旨，是要防患於未然。即使本案沒有財物破壞、沒有任何人受傷，整體暴力行為的威脅之嚴重性仍是不容忽視的。此外，當日示威者是以本港行政機關的總部為目標，不止是阻礙警員，是正面挑戰政府的管治。

答辯人庾家駒，33歲，承認一項非法集結罪。

案情指，2019年6月12日，金鐘發生一連串的暴力事件，警方就該公眾集會發出禁止公眾集會通知書。當日大部份間金鐘的所有行車線及馬路都被阻塞及佔據。庾被拍攝到當日下午在添華道及政府總部外，與約20名示威者向警方防線搬鐵欄，庾當時沒有戴口罩，身穿黑色短袖上衣、深色長褲及淺色運動鞋，左手手持一柄黑色兩傘，警方後來在添華道一帶發射催淚彈。庾於去年8月27日被拘捕，警誡下他保持緘默。

求情稱受現場環境影響情緒高漲

庾已婚，有一名1歲大兒子，是家庭的經濟支柱，沒有刑事紀錄，他在貴金屬買賣貿易公司工作，與董事均醉心於書法和篆刻。他當日到大會堂替其董事處理展覽事宜，路經一帶的示威現場時，見多人聚集，他受現場環境影響而情緒高漲，聽到有人叫「搬鐵馬」，便加入並幫忙。

律政司認為原審裁判官過分著重庾的個人行為，沒有考慮現場其他暴力情況，認為適當的量刑基準為不少於兩個月的監禁。

上訴庭指當時警力明顯不勝應付

上訴庭認為，庾當日在現場搬鐵馬時，已知金鐘一帶情況不止是群情洶湧，當時示威者已迫至政府總部，衝擊及暴力程度而升級，當時警力明顯不勝應付大量的示威者。

上訴庭認為，根據當日現場情況的片段，當時警方與示威者的人數懸殊，擾攘的局面實屬沸沸騰騰，叫囂不絕，隨時一觸即發，庾的作為是把已經沸騰的局面，火上加油。

認為示威者是正面挑戰政府管治

上訴庭又指，立法會作為代表民意的機關，衝擊者不僅損害立法會作為代表民意的尊嚴，也妨礙其他合法和平集會的人表達意見和要求的權利。本案涉及以本港行政機關的總部為目標，不止是阻礙員警那麼簡單，而是正面挑戰政府的管治。

控罪要旨在防患於未然

上訴庭又指，原審裁判官在處理本案的事實基礎上犯錯，量刑期時只執著於案中沒有證供顯示實際有任何財物損失或破壞，也沒有任何執勤的警員受傷，卻漠視控罪的要旨，是要防患於未然。即使本案沒有財物破壞、沒有任何人受傷，整體暴力行為的威脅之嚴重性仍是不容忽視的。

認為起刑點應為1年

法官認為原本的兩個星期的阻嚇只是象徵性，懲罰性和阻嚇力度不足。阻嚇性刑罰，不只阻嚇被控人重犯，亦以儆效尤。認為適合的起刑點應為判刑12個月，因庾認罪及刑罰扣減，改判入獄7個月。

案件編號：CAAR5/2020

修例事件中主要曾覆核刑期的案件。(詳看下圖)