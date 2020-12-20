羅致光：到校學前康復服務名額增加　零輪候時間目標指日可待

勞工及福利局局長羅致光今日（20日）發表網誌，提到在施政報告中，提到在未來三年到校學前康復服務（簡稱OPRS），每年會再增1,000個服務名額，2022年將增至1萬個名額。而在早期教育及訓練中心（簡稱EETC）方面，羅說未來數年陸續有新服務單位落成，加上OPRS的名額增加、效果，相信EETC和OPRS服務零輪候時間目標將指日可待。

羅致光說，社署會密切留意進度，或有可能將部分計劃中的EETC改為特殊幼兒中心（簡稱SCCC），以減低SCCC的輪候時間。至於落實SCCC零輪候時間的目標，他指需視乎私人土地作福利用途特別計劃下，多個相關項目發展及落成進度。

羅又提到，社署在今年8月，啟動了一項為期20個月的試驗計劃，為正輪候評估或經評估為有邊緣發展問題的幼兒，提供早期介入服務，目標在試驗期間為約2,300名兒童提供服務。

勞工及福利局局長羅致光表示，日間學前康復服務主要有三個環節，包括特殊幼兒中心(SCCC)、早期教育及訓練中心 (EETC)及幼稚園暨幼兒中心兼收計劃(IP)。（資料圖片）

他續指，相關試驗計劃，便是對應第一層較輕的特殊需要，若試驗成功，日後可能與OPRS結合，讓在第二層支援服務中有顯著進步的幼兒，可過渡到第一層支援服務，而無須繼續留在第二層支援服務，或即時中斷服務。



他強調，當學前康復服務的輪候時間大幅縮減時，政府會重新檢視各項服務定位，包括服務特色和需求、探討是否把EETC的服務重新聚焦於三歲以下兒童。