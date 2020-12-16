2元乘車優惠｜羅致光：60至64歲須領個人八達通　明年7月前難推出

政府今年初提出將2元乘車優惠計劃擴展至60至64歲，勞工及福利局局長羅致光今日（16日）於立法會回應議員質詢時表示，希望明年逐步推行計劃，相關開支將納入2021至22年度的財政預算，不過預料明年7月前，未能全面落實計劃。他續稱，為防止濫用優惠，需大部分60至64歲人士領取個人八達通後，方會實行項目。

羅致光表示，明年7月前，未能全面落實計劃。（梁鵬威攝）

民建聯立法會議員陳克勤今日提出質詢，關注2元乘車優惠計劃，質疑政府何時才將計劃擴展至60至64歲人士，並關注其開支及濫用情況。羅致光表示，計劃的合資格人士，由2012年的98萬人，增至2019年的132萬人，增幅約35%。他續指，計劃於2019／20年度的開支達約13億元，為實施首年的5.7倍。

陳克勤批評，政府每年浪費不少「冤枉錢」，卻未堵塞濫用，因此令到60至64歲人士無法盡早獲得優惠。羅致光表示，政府已就擴展計劃大致完成評估，在有效防止濫用的前題下，預料明年可逐步推展，相關撥款將納入2021/22年度的財政開支。不過他亦指，60至64萬的人口大約有60萬人，為防止濫用，需待他們領取個人八達通後，才會實行項目，估計明年7月前都未能全面實行計劃。

現時在市面流通的長者八達通卡，包括約360萬張供65歲或以上長者使用的不記名長者八達通卡，及約40萬張包含個人登記資料的個人八達通卡。（資料圖片）

在濫用情況方面，羅致光指，2019年一共有360萬張不記名的長者八達通，及40萬張65歲人士的個人八達通，每年長者八達通大約增加35萬張；但同期65歲或以上的長者人口僅為132萬人，每年增長約5萬人。民建聯議員鄭泳舜批評，計劃的問題存在多年，現時因堵塞漏洞，而延遲擴展計劃，「係懲罰60至64歲的人士」。

羅致光指，隨着人口老化，公帑的開支將會增加，尤其60至64歲人口會較65歲或以上的口人更活躍。他表示，會要求公共交通營辦商加強查票，實地調查濫用情況，如發現有人濫用，會求繳交附加費，甚至轉交警方處理。