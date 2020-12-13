新冠肺炎｜院舍員工強制檢測　羅致光：擬規定每七天檢測一次

第四波新冠肺炎疫情持續，政府早前發出新的「強制檢測公告」，要求所有安老院、殘疾人士院舍及護養院員工進行第二輪強制檢測。他們要在12月15日至28日期間接受檢測。截至12月11日，合共37,607名員工已接受強制檢測，在所有已經接受強制檢測的員工中，共有兩名員工初步確診。 勞工及福利局局長羅致光指計劃在第三輪強制檢測時，規定所有院舍員工必須在每7天內進行一次強制檢測，而社署會透過院舍，為參與檢測員工提供每月200元的特惠津貼。社聯指，院舍人手一向緊張，加上最近疫情擴散，每7天檢測一次措施並不可行，故建議沿用第一及二輪強制檢測的安排，繼續兩星期一檢。

勞工及福利局局長羅致光表示，計劃在第三輪強制檢測時，規定所有院舍員工必須在每7天內進行一次強制檢測。（梁鵬威攝）

勞工及福利局局長羅致光今日（13日）發表網誌指，政府已於12月11日發出新的「強制檢測公告」，即第二輪的強制檢測，規定所有安老院、殘疾人士院舍及護養院員工，要在12月15日至28日期間接受指明檢測，然而考慮到在社區檢測的安排仍需進一步提升和加強，故當局未有採用比14天更嚴格的檢測期限。

允許院舍安排化驗所檢測 可實報實銷



羅致光又解釋指，難以於兩星期內安排採樣隊伍到千多間院舍。故在第二輪強制檢測中，除了現時到政府設立的檢測中心或自費到政府認可的化驗所由職員進行檢測外，允許院舍自行安排政府認可的化驗所，為他們的員工提供檢測服務，而有關檢測樣本必須是由醫護人員或受過訓練的人員採集，使檢測安排更有彈性。



社署將按實際完成檢測的樣本數目及收費，以實報實銷的方式向院舍經營者／營辦人發還有關檢測費用；而每個樣本檢測（連運送及其他開支）的資助額以240元為上限。

至於第三輪強制檢測，他表示正計劃時規定所有院舍員工必須在每七天內進行一次強制檢測，從而更有效地保障院舍員工和住客，特別是體弱長者的健康和生命安全。他又指，明白強制院舍員工檢測會引致同工及各院舍管理層不便，亦由於不少員工是在休班期間進行檢測，所以社署亦會透過院舍，為參與檢測員工提供每月200元的特惠津貼

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首輪強制檢測 兩名院舍員工初確

而早前發出的第一輪的強制檢測，規定了安老院、殘疾人士院舍及護養院員工，最遲明日（14日）要接受強制檢測。羅致光說，截至12月11日，合共37,607名員工已接受強制檢測，當中共有3,926名員工在社署設立的兩間臨時檢測中心接受檢測。在所有已經接受強制檢測的員工中，共有兩名員工初步確診。



社聯：只得2間化驗所可提供上門檢測

社聯指出，雖然第二輪檢測將容許院舍自行安排由醫護人員或具相關經驗人員採集樣本。不過，他們曾向當中11間認可化驗所查詢，包括為政府營運社區檢測中心的5間公司，但僅2間回覆可提供上門檢測及收集樣本化驗服務，8間回覆未能提供服務，另有1間尚未回覆。社聯又指，根據部分認可化驗所的報價，每個上門檢測費用均遠超出240元，擔心政府的資助金額明顯不足。



對於政府擬規定每7天檢測一次，社聯認為，院舍人手一向緊張，加上最近疫情擴散，有關措施並不可行，故建議沿用第一及二輪強制檢測的安排，繼續兩星期一檢。