新冠肺炎｜六旬婦在家待檢疫失救死亡　確診女兒憤斥政府行政失當

一名居於美林邨美桃樓六旬婦人在女兒確診送到亞博後，獨自在家等候送往檢疫，日前被揭倒斃家中，在殮房檢測確診。死者女兒趙小姐今（20日）接受民主黨進行電話訪問時，譴責政府不負責任，促政府應要就此事作詳細調查。 此外，太和邨新和樓一個六口家庭有人於上周五（18日）確診，亦被當局以人手不足為由要求在家等待檢疫，期間確診者多次致電衛生署，均未獲交待檢疫安排，至今早（20日）凌晨，確診者家人才被送往竹篙灣檢疫。

民主黨副主席林卓廷及大圍區議員吳定霖今日在記者會與上述個案女兒趙小姐進行電話訪問。（黃穎津攝）

如果政府安排好啲，我媽咪就可能有機會搶救到…… 死者女兒趙小姐

死者女兒：政府無理過受害者、死者嘅感受

倒斃家中婦人的女兒趙小姐，今日在在記者會上，透過電話接受民主黨副主席林卓廷及大圍區議員吳定霖訪問。她譴責政府對此事不負責任、漠不關心，至今未收到政府任何回應。趙小姐稱母親是長期病患者，患有高血壓、高膽固醇、糖尿病，而她於9日被送往亞博檢疫，趙母則被通知將送往隔離中心，惟直至趙母離世，趙小姐稱從未收到政府通知及援助。

趙小姐又稱，自己在前往亞博前，已告知工作人員母親身體狀況，她哽咽道：「如果政府安排好啲，我媽咪就可能有機會搶救到……」她稱母親在家檢疫期間，政府從未提供任何援助，要自己煮食，甚至要街坊幫手送物資。趙小姐又指出，因檢疫令限制，即使母親身體不適，亦無法自行外出求醫，導致今次慘劇。趙小姐抽泣說：「佢唔幫我媽咪，佢亦都唔畀我去幫我媽咪，就好似係落井下石咁！我覺得真係好過分！」

要求政府作詳細調查

被問及對政府處理手法的看法，趙小姐痛斥：「政府一定係有行為失當，一定係有拖延到我媽咪嘅病情，先會導致我媽咪失救！」她要求政府負責，要對此事作詳細調查，檢討整個檢疫流程。「我真係好大壓力……究竟係我做得唔夠好，定係政府安排出現問題呢？點解佢會3日都無人理，要由我去揭發？點解會一啲援助都無？我需要知道成件事嘅真相！」

六旬死者生前居美林邨，有長期病患。（資料圖片）

六口之家與確診者共住一屋 情況如「困獸鬥」

此外，太和邨新和樓一名男子上周五確診，家人亦被當局以人手不足為由要求在家等待檢疫。確診者胞弟陳先生稱，他們一家六口共居一屋，需與確診家人共用廁所，而家中上有年邁母親，下有年僅6歲及8歲的子女，一旦感染病毒，後果不堪設想，情況有如「困獸鬥」。

而在家檢疫期間，確診者也曾多次致電衛生署，但均未獲交待檢疫安排，陳先生一家無奈，只能向區議員求助，才獲署方正面回應。直至昨日，確診者才被送往亞博，而陳先生一家則在今早凌晨，被送往竹篙灣檢疫。陳先生又批評，竹篙灣檢疫中心防疫設備不足，工作效率低。他稱自己一家被送往檢疫中心已有10多小時，但仍未有人為他們進行病毒檢測，甚至陳先生提出想要更換口罩，工作人員也只聲稱要向上級請示，暫時未能提供。

林卓廷強調香港疫情肆虐，乃「林鄭政府造成的人禍」，政府不應卸責前線，應「先搞好防疫政策」，控制疫情。（黃穎津攝）

民主黨副主席促政府設熱線 勿推卸責任

林卓廷批評政府防疫安排「極度無能」。他促請政府應盡快切立專屬確診者及密切接觸者的電話熱線，並在收到電話後12小時內安排送院。另此，他亦強調香港疫情肆虐，乃「林鄭政府造成的人禍」，政府不應卸責前線，應「先搞好防疫政策」，控制疫情。

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