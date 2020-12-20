葵盛西邨8座婦在家人確診9日始送檢疫中心　疑家中遭「遺毒」感染

新冠肺炎疫情持續，不少確診者的密切接觸者等候數日，仍然未獲安排送入檢疫中心。葵青區議員梁靜珊今日（20日）表示，早前接獲葵盛西邨第八座一名確診者（#8006）投訴，雖然她的同住家人早前確診，但當局卻未有即時安排她往檢疫中心，並要求她在家等待，當局也未有到其單位進行大清洗，她由12月8日等待至12月17日才獲安排檢疫，之後確診。 梁靜珊表示，投訴人懷疑在家居隔離時，被已受污染的居住環境引致感染。

葵盛西邨第八座有多宗確診個案。（資料圖片/黃舒慧攝）

雖有病徵 首次檢測呈陰性

梁靜珊表示，投訴人的家人早在12月8日確診，她當日曾出現病徵，但到醫院檢測時，結果卻呈陰性。由於她屬於密切接觸者，本來應送往檢疫中心檢疫，但卻叫她留家等待安排，直至12月17日才獲安排到檢疫中心，之後再檢測時卻確診。

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未有安排大清洗 但要求在家等待檢疫安排

梁靜珊續指，在家等待期間，投訴人曾多次致電相關部門，要求盡快作出隔離，但卻未能安排，衛生署當時稱很多個案、暫未能處理。



梁又引述投訴人指，當家中成員確診後，有關部門亦未有安排人員到家作大清洗，但她卻要在家等待檢疫，直至12月15日才稱可提供清潔，但當時她已在家等待多天，並早已自行清潔消毒。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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現時病毒量高

梁又指，該名投訴人現時情況穩定，但病毒量高。她指，投訴人對上述情況不滿，認為當局延誤了她的檢疫或治療時間。

根據資料顯示，該名投訴人現年49歲，她在12月8日發病，至12月19日報告確診。