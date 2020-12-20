疫苗｜最快下月供港　藥劑師學會拆解各種已知副作用

港府宣布已購入的三款疫苗臨床數據漸多，而最快下月抵港、內地製造的科興疫苗，副作用種類及比例都較少，最主要為注射位置發紅及腫脹。不過香港醫院藥劑師學會認為，需要仔細分析更多臨床數據，暫時未能知道各種疫苗最終表現及成效。

三款疫苗數據陸續出台，香港醫院藥劑師學會整理有關數據，資料顯示，三款疫苗常見副作用為注射位置發紅、腫脹及疼痛等，阿斯利康有88%人都有相關感覺、復星疫苗有84%人、科興疫苗則只有22.2%。其次為疲倦，阿斯利康有76%人、復星／BioNtech疫苗約63%、科興則為4.2%。其他副作用包括發燒、作嘔、頭痛、肌肉痛、腹瀉、發冷等。

崔俊明：不要因過敏反應就立即拒絕疫苗

100萬劑的科興疫苗最快下月抵港，上述圖表所見，該疫苗的副作用種類及比例都同樣最少。不過香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，暫時未能簡單分辨那款疫苗副作用較多，需要仔細分析數據。

他又稱，過敏反應跟疫苗副成份複合物有關，該複合物用作穩定脂肪膜，但每人反應不一，注射前亦無法預測，部分人士可能更無過敏紀錄，「唔好因為有過敏反應就話唔打，除非多(過敏)個案先要再考慮」。

崔俊明亦模擬儲存復星疫苗/BioNtech疫苗過程，先預備一個長闊40厘米、高56厘米的特製保溫箱，再加入少量乾冰在底部，然後將兩毫升的疫苗放入跟「薄餅盒」接近的小盒，每盒可放195個藥瓶，每瓶可供5人接種，即一小盒可供975人使用，保溫箱可放5小盒，即每箱疫苗可為4,875人接種。

擺放藥瓶後，工作人員將小盒放至保溫箱，再加乾冰在周圍，頂部再有乾冰保溫袋。崔俊明提醒，冷空氣會向下走，因此頂部乾冰作用重要，乾冰用量約50磅，藥物溫度計會持續監測箱內溫度，整個過程1分鐘內完成，封箱後便可上機，存放期達10日。疫苗抵港後會運送到批發商，並開箱取出小盒放入零下70度雪櫃。

+ 8 + 8 + 8

接種復星疫苗前要將疫苗解凍，崔俊明稱在室溫解凍30分鐘或在2至8度雪櫃解凍3小時，解凍6小時內便要完成接種。他又稱疫苗接種位置為肌肉注射，針咀要有1吋長，藥瓶解凍後會有0.45毫升液體，工作人員要上下倒轉10下，令瓶內成份較平均，但切勿搖晃藥瓶否則會起泡，之後再注入1.8毫升生理鹽水稀釋，再上下倒轉10下，每名市民接種0.3毫升疫苗，為5人接種後會餘下0.75毫升，但根據藥廠建議，每藥瓶最適合為5人接種。

他提醒市民日後接種一款疫苗後，不要隨便換款：「打開復星就復星(疫苗)，否則可能影響抗體製造。」他亦估計需要大量工作人員協助市民接種，憂慮醫護人員短缺，而現時港大及中大正培訓80名藥劑學生及部分藥劑師，協助市民注射疫苗。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明建議，醫護人員、長期病患者、長者、安老院舍員工及院友優先接種疫苗。（盧翊銘攝）

至於由牛津大學與阿斯利康研發及內地科興疫苗疫苗，崔俊明指兩款疫苗存放溫同為攝氏2至8度，毋須稀釋及解凍，前者每藥瓶可為10人注射，每人接種0.5毫升；後者則每支針為一人接種。

預先申請醫健通 助醫護掌握過敏史

崔俊明指，市民應申請醫健通，使公私營醫生得悉市民的過敏反應及用藥資料，例如服用薄血藥病人接種時要特別小心出血情況、孕婦接種前亦要諮詢婦產科專科醫生，發燒人士則應待退燒才接種疫苗。至於醫護人員、長期病患者、長者、安老院舍員工及院友，他都認為應該優先接種。