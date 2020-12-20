新冠肺炎｜陳茂波：明年預算案難免赤字　疫情不受控料失業率再升

新冠肺炎疫情肆虐，財政司司長陳茂波今日（20日）發表網誌「節日祈願」，陳指政府今年將面對史無前例的3,000億元財政赤字，明年預算案估計難免仍出現赤字，新一份預算案公眾諮詢已開始，希望市民參與為香港謀出路。 陳又指出，政府雖公布第四輪防疫抗疫基金，但只是杯水車薪，恢復人流帶生意，不再受到反覆實施的停業要求所困擾，才是業界真正需要。陳又指，現時已有24萬人失業，未來數月疫情若不受控，失業率有機會再次攀升。

財政司司長陳茂波指，政府今年將面對史無前例的3,000億元財政赤字，明年預算案估計難免仍出現赤字。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波在網誌撰文，指疫情對基層以至中產市民的打擊尤其沉重，面對艱難環境，怎樣才能支援好最受影響的市民、保住經濟元氣，以至及早為疫後的經濟恢復作出部署，是來年財政預算案的挑戰。

財政預算案公眾諮詢正式展開

陳指政府今年將面對史無前例的3,000億元財政赤字，而明年的預算案估計難免仍出現赤字，挑戰甚大。新一份預算案的公眾諮詢今天正式展開，希望匯聚眾人智慧，集思廣益，為香港謀出路。

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聖誕節臨近，陳稱在第四波疫情困擾下，許多食肆因無法經營晚市堂食而索性提早關門，有不少處所亦因收緊社交距離措施而需要停止營運，一年中本應是節日氣氛最濃厚的檔期，卻因疫情的陰霾而顯得冷清，對許多原本盼望在聖誕新年期間爭回部份早前失去的生意的商戶來說，打擊猶如雪上加霜。

防疫抗疫基金對艱苦經營行業只是杯水車薪

政府日前公布了向「防疫抗疫基金」再注資64億元，跟9月份第三輪相比，資助金額幾乎增加了一倍，但對於許多艱苦經營多時的行業來說，這只是杯水車薪，最多只能起到暫時的紓緩作用，絕非根治問題的長遠之計。市面盡快回復正常人流，恢復正常做生意，不再受到反覆實施的停業要求所困擾，以及香港跟內地及其他地區盡快通關，帶旺人流和氣氛，是業界真正需要。而疫情全面遏制下來，已是刻不容緩，這是大部份人今年的聖誕願望。

陳又表示，據政府統計處最新公布的數字，9至11月的最新失業率為6.3%，同期就業不足率為3.4%。雖然兩項數字均較對上一期有所改善，但現實是仍然是有超過24萬人失業、逾13萬人開工不足，而且當中相當部份人士的失業、開工不足情況已持續多時，需要依靠積蓄甚或借貸來維持日常生活開支，其壓力之大實在可以想像。未來數個月，若然疫情不能快速受控，失業率有機會再次攀升。

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