新冠肺炎疫苗｜首批100萬劑下月抵港　食衞局將發針卡予注射市民

首批100萬劑新冠肺炎疫苗最快下月抵港，但政府仍然未有具體說明接種安排。《香港01》自12月12日起，兩度向食衞局查詢100萬劑疫苗是否先為50萬人完成兩劑接種、注射疫苗後的市民會否有「針卡」證明自己已接種。食衞局今日（20日）表示，疫苗接種細節現正商討中，預料市民會獲發電子及紙版針卡紀錄。

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三款疫苗均需注射兩劑 相隔日數不同

港府購入的三款疫苗，市民都需要接種兩劑才有較高的保護率。最快下月抵港的科興滅活疫苗，研究顯示兩次接種要分開14日；最快明年首季抵港的復星BioNTech疫苗要相隔21日；由牛津大學與阿斯利康研發的疫苗則相隔28日。

不過100萬劑疫苗到底是先為100萬人接種首劑，還是先完成50萬人兩劑接種，當局都未有詳細說明。至於港人注射後會否有「針卡」，可供出示證明自己已接種疫苗，當局亦未有公布，《香港01》12月12日、12月14日兩度向食衞局查詢。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(20日)都被問到，注射疫苗後有無「針卡」，她都稱無補充。

局方今晚回應《香港01》稱，疫苗接種細節現正商討中，預料市民會獲發電子及紙版針卡紀錄。

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食衞局局長陳肇始到立法會曾提已接種疫苗者，電子健康系統會有紀錄。

陳肇始：電子健康互通系統顯示有否注射

食衞局局長陳肇始12月16日，出席立法會衞生事務委員會特別會議就提到，市民接種疫苗後，電子健康互通系統會有紀錄以供證明。