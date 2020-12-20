新冠肺炎｜伊院確診男逃去無蹤　街坊斥自私：我衝埋去捉住佢添呀

第四波疫情持續，周五（18日）伊利莎白醫院一名63歲確診男病人涉「走佬」逃離病房，警方連日搜索並通緝他，惟皆未有所獲。記者今日（20日）到花園街198號一帶了解情況，街坊斥李運強行為自私，希望他能盡早自首，事件不要再放大，影響他們日常生計。

龍先生：「我都想揾到佢呀，我作為平民見到佢就即刻報警，我衝埋去捉住佢添呀！」 （盧翊銘攝）

怕事件繼續發酵嚇退遊人 影響生意



在花園街198號附近經營毛巾檔的龍先生表示，自己不認識涉案男子，但認為男子行為自私，稱「我都想揾到佢呀，我作為平民見到佢就即刻報警，我衝埋去捉住佢添呀！」而龍先生亦不希望事件繼續發酵，變相嚇退遊人，影響生意，冀涉案男子能自行投案。龍先生笑稱：「我唔會評論佢嘅，佢有佢嘅福報，有佢嘅業障，希望佢自動投案啦，唔擔心得咁多。」

涉案男子位於花園街198號的住所。（盧翊銘攝）

另一位經營毛巾檔的賴小姐則聲稱，有朋友認識涉案男子，在一年半前疑曾與他一同於餐廳工作。賴小姐引述友人稱，以前與該男子共事時會感到難以與他溝通，惟不知道他為何會逃出醫院。賴小姐認為涉案男子行為「唔係太好」，認為他應及早接受治療，但因自己平日有做好防疫措施，故坦言不太擔心。



而經營雜貨的吳小姐則認為，目前人人都佩戴口罩，難以找到涉案男子，希望他能自首，不要散播病毒。她又體諒醫護人員工作壓力大，明白他們難以監管每個病人的行為。吳小姐笑稱，有關部門可以「凍結佢戶口」、「斷水斷糧」，逼使涉案男子現身。

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