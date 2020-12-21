確診大廈｜新增住址總覽　大角咀富貴大廈東座爆疫3人中招

第四波疫情持續嚴峻，本港多區出現疫廈。周日（20日）再新增74宗確診個案，衞生署衞生防護中心更新確診者住宅大廈名單，油麗邨逸麗樓再多4人確診，累計3單位、7名住戶染疫；而大角咀博文街富貴大廈東座亦有3人染疫；馬鞍山欣安邨欣喜樓、荃灣大廈街德泰大廈、牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座等均有2宗或以上個案。

油麗邨逸麗樓有三個單位爆疫，涉及不同樓層，累計有7宗確診個案。（資料圖片／王譯揚攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示，油塘油麗邨逸麗樓新增4宗確診個案，涉及2個單位，該大廈累計有7名住戶染疫。根據晚上更新的疫廈名單，最新確診患者（第8104、8121、8123及8124宗）年齡介乎18至47歲，全部為早前確診患者的密切接觸者，其中一名22歲男住戶（第8121宗）早在 12月7日發病。

另一較多確診個案是大角咀博文街富貴大廈東座，第8132宗個案的38歲女子被列為本地個案，另外兩人分別是6歲（第8134宗）及16歲男童（第8133宗）。

多個大廈現至少兩宗確診個案

此外，有多個大廈再出現確診個案，藍田藍田邨藍泰樓新增一宗個案，是第一8150宗個案的34歲女子，她在12月16日發病，另外兩宗分別是第6988宗個案的46歲男子，及第7943宗個案的54歲男子是，三人屬不同單位、樓層及座向。

馬鞍山欣安邨欣喜樓再多兩名確診者（第8089及8090宗），被列為與本地個案有流行病學關連，被列入沙田一田百貨群組。該大廈早前另有兩宗個案，其中一人（第8012宗）同是沙田一田百貨群組。而荃灣大廈街德泰大廈亦新增兩宗個案（第8094及8153宗），該處早前亦有兩宗個案。

▼確診者行蹤及到訪場所▼

+ 58 + 58 + 58

至於牛池灣富池徑1號，新增兩宗個案，其中第8129宗個案的40歲女子被列為本地個案，而早兩日發病的第8128宗個案的48歲男子則列為與本地個案有流行病學關連，較早前確診的第7569宗個案的83歲女子在12月11日曾到訪該大廈。

至於個案編號8099，是一名報稱於牛頭角玉蓮臺居住的57歲女子，曾於12月16日到過警察總部，未知是否警方於周日公布的一名確診文職人員，衞生署資料顯示是與其他本地患者有關連的個案。

沙田一田百貨群組持續擴大。（資料圖片 / 胡家欣攝）

多群組續擴散

沙田一田百貨群組再新增4宗確診，其中2人居於沙田欣安邨欣喜樓、1人居於沙田碩門邨喜碩樓，另有一人報稱有兩個住址，分別為中西區德輔道西408 號D及如心南灣海景酒店，該群組累計有26人染疫。

至於Billy Sir音樂教室群組，再多2人確診，分別居於屯門掃管笏愛琴海岸二座及黃大仙彩輝邨彩葉樓，累計14人確診。

此外，Glow Salon and Spa亦再多2人確診，分別居於塘福村及龍華花園2座，累計12人確診。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼