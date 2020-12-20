新冠肺炎｜本月2日或之後抵港人士　最遲須於周一接受病毒檢測

政府早前引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下的強制檢測公告刊憲，要求於本月2日或之後到港人士，須於到港後的第19或20天接受新冠病毒核酸檢測，在2日抵港的首批受新規定影響的人士須於今天（20日）或明天（21日）檢測。 未有遵從檢測公告即可處定額罰款5,000元，再不遵從強制檢測令則可罰款25,000元，及監禁6個月。

本月2日抵港人士，須於今天（20日）或明天（21日）進行病毒檢測。（資料圖片／高仲明攝）

政府早前表示，為了及早識別輸入個案，以達到外防輸入，參考專家意見後規定從中國以外地區抵港並已完成14天檢疫的人士，在抵港後第19或20天須再次接受檢測，確保即使在病毒潛伏期超過檢疫期的非常罕有情況下，仍可經強制檢測找到漏網之魚。

根據強制檢測公告，任何年滿6歲或以上，在本月2日或之後到港，並根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）第3條發出的檢疫令實行檢疫的人士，須在到達香港後的第19或20天進行檢測。該人士到達香港後的第19或20天是由到達當天作第一天起計。即本月2日抵港人士在15日完成14天檢疫，須於今天（20日）或明天（21日）進行檢測。

受檢人士必須於社區檢測中心檢測，他們須出示檢疫令上列明的身分證明文件，以及在可行範圍內出示檢疫令，登記檢測。他們亦須保存載有檢測結果的電話短訊通知，在執法人員要求時，提供有關短訊供其查核。當局指，受檢人士如有病徵，應立即求醫，按照醫護人員的指示接受檢測，不應前往社區檢測中心。

+ 5 + 5 + 5

政府表示，會嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告，如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款，即25,000元，及監禁6個月。

另外，政府呼籲，市民若對身體狀況有懷疑或有感染風險，例如曾到訪有疫情爆發的地方或曾接觸確診個案的人士，應盡快進行檢測，有效及早識別感染者。食衞局會視乎疫情發展及檢測參與率，在有需要時對個別群組作出強制檢測公告。

由周二（22日）起，外國地區抵港人士必須入住36間指定檢疫酒店，日前其中5間酒店提早以指定檢疫酒店模式運作。抵港人士須於機場乘搭專車指定酒店隔離14日。