新冠肺炎｜英國現變種病毒株　許樹昌︰當局擬推14+7延長抵港隔離

本港第四波新冠肺炎疫情持續，英國日前宣佈出現變種病毒株，傳播力較原有病毒高出70%。政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日（21日）於商台電目指，英國變種病毒株不會加強病情，亦不影響疫苗效果。惟他亦透露，近日當局亦接受專家意見，入境人士須於抵港第19日檢測第3次，即「14+7」，14日酒店隔離及7日的家居隔離。

許樹昌透露，近日當局亦接受專家意見，入境人士須於抵港第19日檢測第3次，即「14+7」（資料圖片／盧翊銘攝）

病毒變種後加強傳播力 不影響疫苗效果



許樹昌於商台節目表示，英國已於醫學文獻公布變種病毒株N501Y，但他強調，個別人士感染該病毒株後，並沒有出現更嚴重的情況，其變異亦不影響疫苗效果，僅加強了傳播力。他解釋，因病毒的「S蛋白」變異，更容易入侵人體細胞。至於香港早前出現的D641G，則會加強病毒量，但致命率沒有提高。但他提到，病毒經常會變種，今次變種傳染性很強，未知日後有何變化。

節目主持人問到，政府應否仿效歐洲禁止英國的航班，許樹昌認為，因當地沒有入境人士強制酒店隔離措施，才需禁止英國航班。「因為冇強制酒店檢疫，唯一方法係可以唔好嚟。」他指，香港亦要小心，因為有9千多人在英國留學。

但許透露，入境人士抵港後一共需檢測兩次，近日當局亦接受專家意見，入境人士須於抵港第19日檢測第3次，即「14+7」，14日酒店隔離及7日的家居隔離。至於最後一周的家居隔離是否強制，他則表示，「政府諗緊，應該會考慮強制。」

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至於未能及早到檢疫中心的個案，許樹昌指，等送檢的過程。近日有大量個案及大量緊密接觸者，部分人首次檢驗陰性，未必代表沒有感染，政府應跨部門合作，盡快安排緊密接觸者到檢疫中心，但指第四波數字高企，緊密接觸者眾，的確需要時間。

防疫措施已經很辣 但不少人沒有嚴守

許樹昌指，政府目前的防疫措施已經很辣，但見到不少人沒有嚴守，例如周末時很多人出商場，亦有不少人到郊區時除口罩拍照，變成高風險活動。他認為政府需要考慮是否加強防疫，如參考英國限制商店營業時間、以至澳洲墨爾本的局部時間居家令，認為政府會考慮他提出的意見，但他強調這些只是他個人意見。