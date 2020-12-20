新冠肺炎｜許樹昌：周末仍多人出街　或考慮縮短商場商店營業時間

本港新冠肺炎疫情持續，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日（20日）指出，本港確診數字在高位橫行，周末亦有不少市民出街，政府或有需要進一步收緊社交距離措施，考慮縮減商場商店營業時間至6至8小時，非緊急店舖如理髮店及服裝店等甚至要暫停營業，如果政府用盡一切措施市民仍不配合，更有可能考慮仿傚外國「戒嚴」及「禁足令」，只限某時段准市民外出購置日用品。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港確診數字在高位橫行，周末亦有不少市民出街，政府或有需要進一步收緊社交距離措施。（資料圖片）

許樹昌出席無綫電節目《講清講楚》時表示，政府收緊社交距離措施並非完全無效，否則確診數字會幾何級上，現時只是處於高位橫行，許又指，周末不少市民出街，商場亦然人流多，又批評市民湧到元朗大棠，「除口罩影相都唔啱」。

許續指，人流聚集商場有爆發風險，市民若仍然不配合，難以截斷傳播鏈，政府有可能考慮仿照外國採取進一步措施，例如英國會限制商場及商店營業，每日營業6至8小時，一些非急緊商舖甚至要暫停營業，包括理髮店及服裝店等，供應日用品的超級市場則可繼續營業。

許又提到，若政府用盡一切措施都無阻市民減少外出，可能考慮實施「禁足令」，以澳洲默爾本為例，曾實施類似「戒嚴」，只容許市民於指定時外出跑步或買日用品。

東頭邨貴東樓高層15室居民染疫，同一號室居民送往檢疫中心。（羅君豪攝）

屋宇署應盡快巡查屋邨喉管



近日本港不少屋苑爆發感染，繼大埔富亨邨亨泰樓今年3月因擾流效應造成傳播，至最近黃大仙貴東邨貴東樓亦有同樣情況，外界質疑政府反應遲緩。許指出，本港不少人住公屋，單位既多且密，屋宇署要盡快巡查，市民亦要定期倒水落U型氣隔，亦切勿改裝喉管。

外國反港人士 建議應於抵港19日後才外出

就外防輸入方面，陸續有外國留學生回港，許指英國南部出現病毒變種，雖然傳播力高，

但嚴重性及變異不大，現時抵港人士上機前要持陰性報告，並到指定酒店檢疫14日，於第19日留第三個樣本，許建議抵港人士於第19日後才外出較為穩妥。

港府早前公布已向兩間疫苗廠訂購疫苗，其中科興首批100萬明年初抵港，許稱科興本周三（23日）會公布第三期臨床試驗報告，屆時會研究安全性及保護率，如僅常見副作用市民毋須擔心，如有嚴重過敏則不會使用，估算最快明年1月尾可以接種。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼