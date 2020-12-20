新冠肺炎｜伊院病人逃走　許樹昌：如有跡象應加強保安

本港新冠肺炎疫情嚴重，伊利沙伯醫院一名63歲確診新冠肺炎的男病人李運強（個案編號7379）上周五（18日）逃離病房，至今下落不明。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日（20日）表示，由於病人曾有逃走跡象，建議院方可向有關人士加強保安。

被通緝男病人李運強。（警方facebook圖片）

伊利沙伯醫院一名63歲確診患者李運強上周五逃走，警方現正通緝，該名男病人身高約1.6米，中等身材及蓄黑色短頭髮，離院時身穿病人服、深藍色外套及運動鞋，並有佩戴外科口罩。

許樹昌出席無綫電節目《講清講楚》時指出，相關事件屬個事件，病人CT值約20，具傳播性，由於負氣壓房有雙重門，亦有閉路電視，如有人不合作，醫護人員可要求加強保安，許認為即使有戴手環，病人都可以毀爛逃去，因此如院方知悉病人曾經有試圖逃走跡象，應小心處理。

全民強制檢測技術上有難度

第四波疫情每日確診人數徘徊高位，外界有意見認為，應實施全民強制檢測抽出隱型患者。許指出，全民強制檢測有技術上難度，除了要實施居家令，亦要全港市民及商界配合，「政府建議在家工作都無跟，（何況）要停頓四個星期？」居家令下要考慮供應物資問題，香港不如內地社區人數較少，可以一周送兩次物資，因此認為應集中為高危群組及地區檢測。

近日再有外傭確診，許認為可以考慮外傭定期檢測，「始終放假有聚集，或隱型傳播帶入家庭」。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌

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