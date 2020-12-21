新冠肺炎｜英國病毒變種　專家倡暫停英航班　籲留學生毋須返港

新冠肺炎全球肆虐，英國倫敦及東南部地區出現病毒變種，當地政府宣布部份地方實施第四級防控，歐洲多國已禁止英國航班入境。港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，現時1,900多宗輸入個案中，英國佔比最多達22%，認為應該暫停英國航班來港。呼吸系統專科醫生梁子超亦認同，應暫停英國直航航班，擔心變種病毒滲入社區，「一旦邊防失手，日後做嘅嘢辛苦好多」。

每年聖誔節都有大批留學生回流香港，當中不少為英國留學生。（資料圖片）

估計因天氣寒冷加劇病毒變種



何栢良接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，英國及南非都有病毒變種，兩者在相同時間出現N501Y變異，雖然非直接相關，但傳播力同樣迅速，英國早於9月時發現變異，估計因12月天氣寒冷而加劇。

何續指，本港約1,900宗輸入個案中，英國有425宗，佔22%，12月數字顯示英國輸入依然最多，加上現時英國部份地方實施第四級防控，當地市民要遵守居家令，不准外出，香港有需要配合英國防疫措施，暫停英國航班來港。

何栢良另外在商台節目《在晴朗的一天出發》上指，因英國留學生返港主要為過聖誕假，並非必須返港的理由，認為他們若留在當地的家中更為安全。何又呼籲港人，倘若有朋友是英國留學生，須提點他們保障自己，避免於機場及飛機受到感染。

梁子超不排除英國變種病毒已回流入港

梁子超在港台節目《千禧年代》表示，英國變種病毒的擴散速度增加七成，暫無具體證據顯示英國變種病毒增加殺傷力，既然歐洲多國已暫停英國航班，本港亦可考慮暫停直航機，但不排除可能已有病毒回流入港，只是未有發現，因此有需要針對英國採取措施，考慮將英國來港人士14日強制檢疫延長至21日，或要求第19日有檢測結果才可以出門，「一旦滲入社區，邊防失手，日後做嘅嘢辛苦好多」。

▼36間指定檢疫酒店名單▼