新冠肺炎｜確診婦在家待檢死亡　家屬︰政府失誤令一家付沉重代價

本港第四波新冠肺炎疫情持續，一名居於美林邨美桃樓六旬婦人在女兒確診送到亞博後，獨自在家等候送往檢疫，日前被揭倒斃家中，在殮房檢測確診。今日（21日），協助家屬的民主黨副主席林卓廷分別於港台及商台節目表示，死者女兒被送往檢疫時，曾與政府職員解釋清楚死者的情況，惟職員一直沒有跟進情況。他亦斥責食衞局局長陳肇始於此事責無旁貸，不能推卸責任至衞生署職員而死者。 而死者妹妹亦於節目透露，衞生署副署長在記者會後，才親自致電死者女兒慰問。她向政府表示抱強列不滿，「政府失誤令我哋一家人付上沉重代價。」

協助家屬的民主黨副主席林卓廷表示，死者是民主黨於美林邨辦事處的義工，患有高血糖、糖尿病、高膽固醇等長期病患，與女兒同住。當死者女兒於8日確診送往亞博館後，署方發出家居隔離令。雖然女兒希望取樽為死者檢測，但家居隔離令發出後，法律上連外出看醫生亦不獲批准。因此女兒被送往檢疫時，曾與政府職員解釋清楚死者的情況，惟職員一直沒有跟進情況。

其後，女兒於本月10日與死者通話時發現，死者有聲沙及鼻塞的情況，故多次向職員反映情況，惟政府以諸多藉口推搪。直至女兒拜託朋友上門探望死者，爆門後才得知死者已逝世。

林卓廷斥，食衞局局長陳肇始於此事責無旁貸，不能推卸責任至衞生署職員。（資料圖片／高仲明攝）

倒斃家中婦人的妹妹呂女士表示，死者除了長期病患外，亦曾多次接受手術。她於本月12日才得悉死訊，但相關人員沒有後續交代及聯絡，僅可透過兒甥女，即死者女兒講述大約情況。她並對政府當局的安排感到不滿，如在富山殮房瞻仰遺容時，在旁食環署人員僅戴上口罩，並無加強防護，3個小時後才有保護衣送達。

呂亦怒斥，由於衞生署的資料出錯，街坊誤會死者女兒的入院及確診時間，每日備受指責及騷擾，以致情緒受到困擾。「街坊睇到佢8號病發、18號寫入住醫院，但佢同我講話8號都未病發、18號都冇入醫院。」她亦透露，衞生署副署長在記者會後，才親自致電死者女兒慰問，詢問需要什麼幫助。「唔開記者會都唔會打嚟！」

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林卓廷斥，當局並非沒有隔離床位，卻推搪因行政安排未能處理。他認為，政府擁復康巴士、救護車，甚至數以千輛警車，質疑為何不跨門調動其他人手處理。他亦斥責食衞局局長陳肇始於此事責無旁貸，不能推卸責任至衞生署職員。「最無恥係陳肇始，話衞生署處理唔切可以出聲。呢啲人命係人禍，係政府你防疫無能！」

林促請政府，應盡快設立專屬確診者及密切接觸者的電話熱線，並在收到電話後12小時內安排送院。他亦重申，一定會為死者追回公道，例如安排律師協助家屬民事索償或追討失責官員。呂女士最後亦在節目中再度表達不滿，「政府失誤令我哋一家人付上沉重代價，令到兒甥女冇咗媽媽，我哋亦冇咗親人，我哋起度表示強烈不滿。」