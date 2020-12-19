新冠肺炎｜港確診數破8千　死亡率與日本相若　7幅圖看四波疫情

臨近2020年末，本港經歷四波疫情蹂躪，今日（19日）累計確診數字破8,000宗。比例上接近每千名港人，便有一名確診患者。以四波疫情分類，第四波的平均每日確診宗數最多，日均98宗，較第三波時增46%；以年齡層分布計，近67%患者介乎15歲至59歲。四波疫情累計有43個爆發群組，共涉逾1,900人，當中最多人來自「歌舞群組」，佔約38%。 與外地比較，鄰近的澳門和台灣的確診比例遠低於本港，東南亞先進地區當中，新加坡確診比例最高，每千人便有9人染疫；若以感染死亡率計，香港達1.59%，與日本的1.46%水平相若，而澳門則沒有死亡個案。

日均確診數 一波比一波高

本港11月下旬起爆發第四波疫情，確診數字急升，至12月19日已突破8,000宗。據立法會秘書處資料研究組的簡報，截至12月10日數據，第四波的日均確診宗數為98宗，較第三波時的67宗，急增46%。

第二波起輸入個案持續

本港確診個案當中，有約四分一為輸入個案，由3月即第二波起至今，平均每日輸入個案有8宗至10宗。如今第四波疫情，日均則有8宗輸入個案。惟該研究數據，未反映12月中下旬，陸續有留學生回港度假數字。

約35%確診者介乎15歲至39歲

確診個案的年齡分布比例，截至12月10日累計的7,292宗，當中34.6%患者介乎15歲至39歲患者，其次32.3%為40歲至59歲，23.5%為60歲至79歲。14歲或以下患者佔5.7%，80歲以上長者有4%。

長者確診死亡率最高

按上述年齡組別，死亡個案佔感染個案的比例而言，80歲以上確診者死亡率最高，有23.2%，其次是60歲至79歲有2.7%。

累計43個群組 「歌舞群組」最大

當局界定有共同源頭個案達10宗便算是爆發群組。據衞生署12月18日公布文件，本港至今已累計出現43個群組。牽涉最多人數的群組，依次為帶起第四波疫情的「歌舞群組」有729宗，第二波疫情的「酒吧及樂隊群組」有103宗，第三位是「葵青貨櫃碼頭」有77宗。

香港感染人口比例高過台灣、澳門

對比東南亞先進地區各地的感染人口比例，截至本港12月18日，本港每千人口便有約1.06人確診，僅低於新加坡的9.94，及日本的1.51。至於鄰近的澳門及台灣，比例遠低於本港，分別是0.07及0.03。

香港確診者死亡率高過新加坡

香港至12月18日有127人死亡，佔感染個案約1.59%，死亡率與日本的1.46%相若。日本有逾19萬人確診，2,783人死亡。新加坡雖然確診人數高過香港，有逾5.8萬人確診，不過死亡率及死亡宗數均低過香港，死亡個案僅29宗，患者死亡率只有0.05%，。

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