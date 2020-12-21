英國變種病毒｜為堵截變種病毒侵港　午夜起禁英國載客航班抵港

食衛局局長陳肇始宣布，由於英國變種病毒傳播力高，有太多留學生回港，要以嚴厲措施堵截變種病毒侵港，政府將由午夜起禁止所有由英國飛往香港的載客航班抵港。 陳局長續稱，政府會在午夜起，禁止過去14日曾停留英國兩小時人士登機來港，而英國抵港人士在完成14天強制檢疫後，須在家隔離多7天。

▼今日起抵港人士 政府將有專車送往指定隔離酒店▼

英國疫情大反彈，單日錄得35,000宗確診，破單日新高紀錄，數字一周內上升一倍，傳播速度上升急速。首相約翰遜指病毒變異令傳播力增七成，歐洲多國已經禁止來往英國航班。有本地專家估計，當地的繁殖率已可1傳5至6人，屬於失控及緊急狀態。

香港大學李嘉誠醫學院院長粱卓偉教授在記者會上講解今次的英國變種病毒，他表示上周與世衛（WHO）開會後，已向政府通報，能夠即時會找到在港的病種病毒株。梁的研究發現變種病毒稱為N501Y/B1.1.7。變種病毒在英格蘭流行，傳播力高七成半。梁表示，暫未發現有變種病毒株侵港。

食衞局局長陳肇始將率食衞局常任秘書長（衞生）陳松青、香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉教授，以及衞生署署長陳漢儀醫生舉行記者會，（張浩維攝）

根據機管局抵港航班資訊顯示，英國倫敦當地有兩班客機即將起飛(包括CX252及VS206)，分別預計於明天早上6時50分及下午4時50分抵港，倘英航班暫停抵港令生效，禁止明(22號)凌晨後抵港航班入境，兩班客機或有機會需要急煞停。

英國希斯路機場實時資料顯示，多班航班取消，包括飛往法國巴黎、德國杜塞道夫(Dusseldorf) 等航班，但CX252及VS206航班，仍然顯示如期起飛，並將於當地時間上午8時15分及下午6時(即本港下午4時15分，以及凌晨2點)接受登機，另於當地時間上午11時15分，以及下午9時(即本港下午7時15分，以及凌晨5點)起飛，暫未知兩航班可否順利著陸，兩間航空公司亦未有最新公布。

換言之，今日下午4時50分由倫敦抵港的VS206，或成禁令生效前的「尾班機」。