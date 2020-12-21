英國變種病毒｜全球多國拒英國航班降落　德國荷蘭禁至明年初

英國新冠肺炎出現病毒變種，傳染力高出70%，感染個案急升，倫敦和英格蘭東南部地區宣布實施第四級防控。歐洲多國先後宣布禁止英國航機着陸，愛爾蘭拒絕英航班入境48小時，法國及德國禁令直至年底，荷蘭取消客運機至明年初。歐洲以外地區，加拿大宣布向英封關72小時。

英國新冠肺炎疫情：圖為12月19日倫敦攝政街一名男子橫過馬路。（AP）

歐洲之星停開住返倫敦

英國鄰近地區愛爾蘭今日午夜起，禁止所有英國航班入境，為期48小時。法國政府亦宣布，暫停英法海底隧道交通運輸48小時，歐洲之星會停開倫敦與布魯塞爾和阿姆斯特丹之間的班次。至於德國就會禁止英國航班着陸直至到12月31日。

荷蘭亦取消所有來往英國的客運航班，直至明年1月1日。而意大利針對英國旅客的入境禁現正生效。比利時將禁止英國旅行者入境24小時，奧地利正準備對所有來自英國的旅客實施全面的入境禁令。

南北美及中東也對英國落閘

除了歐洲多國，加拿大亦對英國封關72小時，以色列、土耳其、智利、阿根廷、沙特阿拉伯等多個國家亦暫停來往英國的航班。美國則表示，會謹慎監察英國的變種病毒，暫時不會對英國封關。

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