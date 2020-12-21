英國變種病毒｜政府續禁晚市堂食至1月6　午夜禁曾到英人士來港

新冠肺炎疫情持續，本港昨日（20日）新增74宗確診個案，當中25宗源頭不明，對於英國現時流傳的病毒被指已變種，及傳播力大增，不少專家建議延長英返港人士檢疫期，以及有消息指政府午夜起禁英國航班抵港。 食衞局局長陳肇始將率食衞局常任秘書長（衞生）陳松青、香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉教授，以及衞生署署長陳漢儀醫生就情況舉行記者會講解相關情況。

【16:42】為何未完14日的人要觀察? 已完14日檢疫人士如何，為何7天在家？現時禁曾到英國人士來港，若有人搭火車離英再返港，又如何防範？會否縮短店舖營業時間？

陳肇始指14天的觀察， 其實現時第12天已要進行檢測，陰性後再確診屬非常罕有，但要做到滴水不漏故加強措施, 所以額外留家7日， 如酒店房間容許係可以留酒店，但主要係14天日活動不可以出去，連同留家 總共21天；有關19或20天要有一個強檢測，已着手修例，要安排現時將強檢疫期多於14天，視乎整體情況，病毒若有變種，有需要增加檢疫時間, 會待行會檢視再公布。



【16:26】有否見英國變種病毒變種到港？若到港會推高繁殖率，若爆發會有甚麼效果？醫療系統是否能應付？會否對疫苗有影響？現時除飛機外，有否英國船到港？

陳漢儀指12月1日 至12月12日 有5,053人從英國返港，而過去4周，至12月20日為止，有28名確診人士來自英國。

梁卓偉指，有關變種病毒來港情況，假設在新措施生效後病毒仍能在港，第二假設全世界，美國、歐洲、德國、荷蘭等好多科學家團隊睇緊幾方面， 現時初步見有1.75倍傳播力，亦要有再進一步排除釐清；若第三方面，若不幸地多防線都有漏網之魚，假設有群組爆發， 答案如果3個前設成立, 係會大爆發，即如跳舞群組會由3降已至0.81將返回1.42；若 80或100個確診， 下周會有140個確診係令人擔憂。

會否影響疫苗呢?最新研究睇唔到變種秼患者有否更嚴重病情，初步數據應該無大分別，但平均二至三周先完療程出院，英國都係11月中先多變種株，所以佢有的數據例如是否病重仍未看到， 但亦有實驗室數據， 如美國開始懷疑，覺得可能對一些有少少變異呢如 501Y病毒變種包含20個基因突然，然而是會對藥物或疫苗有直間或間接影響，屬言之尚中。



陳肇始指，現時並無英國客輪來港，貨輪的海員亦不能落船。



【16:15】現時情況香港居民亦不能回港，是否太荷刻， 基本法出入境自由有矛盾？如疫情惡化會否減商店， 甚至禁足？澳門可以揀疫苗，政府有否新取態? 有困難?

陳肇始指， 599H下, 有同律政司商討，相關做法穩妥；有關社交措施延長至1月6日，會監察情況檢視是否需要加強，當然不排除，如疫情上升，平穩定快下降，都有幾個因素, 要大家一齊幫手。

至於疫苗方面，依家採購方面較早前特首都公布有幾種達成協議的疫苗，亦有初步到港具體時間，其中一隻明年首季，亦有明年一月會到港，亦有一隻年中到貨，但仍要與藥廠溝通和安排；選擇上「復星」有冷凍要求，要解凍稀釋，有限時間要打完，要政府作整個安排，因不同時間有不同疫苗到港，情況亦是政府安排急緊急使用，是否選擇言之尚早。

【16:03】會否將英返港人士集中在同一酒店處理？加長須在家檢疫7日，中間會如何安排，如何減傳播風染？

陳肇始表示關注返港人士，當中包括正在檢疫中人士，上星期已發公告第19/20天要再做檢測，而檢疫夠21日人士若未有陰性結果亦不能離家；而14天後再有7天居家檢測交通安排會再處理，而由於現時於12天會進行檢測，所以相關人士亦屬有陰性檢測結果。

陳松青指，按照現時599H，航空公司不可接受過去14天在英國逗留逾2小時人士登機，無論直接來港或其他地方轉機來港；航空公司要確保，如曾在過去14天，曾逗留英國逾2小時人士不准登機，安排為針對過去曾留英人士以防新變種病毒。

而自有599H後，已將英放入高風險地方，任何英國返港人士要登機前要有陰性檢測結果，第二相人士要在香港預訂酒店檢疫預訂才可上機，來港後亦要在機場檢測待陰性才放行前往酒店檢疫。

今晚將出新公告，12月2日後到港人士，未有第19日或20日檢測結果人士，仍要強制留家不可外出，亦會與資科辦人士研究會否再設「手帶」

【16:02】梁卓偉指，現時科學界發現病毒有可能性較強的傳播力，但絕不是肯定，因為相關數據只屬初步。



【15:45】梁卓偉指，現時變種病毒株7月在威爾斯流行，另一個病毒株則是9月尾至今英格蘭流行，而丹麥、荷蘭意大利亦曾見出現這種病株，此外雖然巴西亦見過類似變種病毒株但無呢種咁多突變，澳洲亦曾出現，但無落地生根；南非10月尾都見過。

至11月中, 即約一個月前，英國監察系統發現突變病毒株在倫敦英國東南部或東部，佔整體約四分之一，但到12月， 在東部及倫敦已經去到六成 「見到增長係非常快」, 這是其中一個原因為何英政府上周在國會衞生大臣有公布，令全世界注意到。流行病學推算傳播力可達1.75倍。



【15:40】現有社交距離維持至1月6日，即晚上6時後禁堂食，限聚不多於2人，會展酒店賓館外 599F以下處所繼續停業，陳肇始亦呼籲私人企業讓員工WFH。

【15:35】 所有過去14天曾停留英國超過2小時人士，包括香港居民禁登機來港, 至另行通知, 即無乘客機來港, 嚴厲即禁英航班抵港；而從中國以外地方到港人士，抵港並完成14天檢疫後，在第19天要再檢測， 以防罕有情況, 透過強檢搵出漏網之魚。因應英國疫情的情況，完成檢疫14天後，都要強制留家7天， 即需要21天後才自由活動，14天酒店強制檢疫以及7天強制留家。



【15:30】食衞局局長陳肇始就最新疫情防控召開記者會，指疫情處於最嚴峻最關鍵時刻，疫情會否回落視乎三個因素，市民會否謝絕跨家庭聚會，呼籲市民留家過節，勿與家人親友聚餐，易引爆發，一發不可收拾；緊守個人衞生，最近大廈、公用設施、公共地點,、消毒雙手係簡單預防措施；第三能否堵節英國病毒變種入社區，過去7日80宗外地輸入，當中17宗英國入境。

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