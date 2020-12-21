中年漢中催淚彈爆粗　被裁定擾亂秩序罪成　上訴得直推翻原判

中年漢於去年11月在旺角遇上反修例活動，疑被催淚彈擊中後激動「爆粗」：「X你老母，死差佬……我頭先無啦啦食左兩個催淚彈。」中年漢早前被裁定1項公眾地方作出擾亂秩序行為罪成，遭判社會服務令200小時。中年漢不服定罪，在未有律師代表下提出上訴，案件今（21日）在高等法院審理。法官聽取陳辭後，裁定中年漢得直，他勝訟後坦言，即使得直仍不覺還他公道，反指案件上訴至高等法院，「先打贏一個差佬」，又指本案「實在太錯」。

上訴人王偉威，早前被裁定於2019年11月10日在旺角彌敦道與亞皆老街的公眾地方，不斷喧嘩，意圖激使他人破壞破壞社會安寧。

王在庭外指，認為他在未有律師代表下仍能上訴得直，並非意外，又直言：「多少有啲彩數。」但認為本案「實在太錯」。被問及上訴得直是否還他公道，王直言：「無。」他指案件需上訴至高等法院，才打贏一個差佬。他又透露，因法援署認為其上訴理據不足，因此未有批出法援。

指警曾以強光照射

王上訴理據主要指他說粗口前，被警方的強光照射，但在原審時的代表律師，未有就此盤問涉案警員。

控方回應時強調，案中沒有不公之處，強調王在原審時有律師代表。但控方承認，原審裁判官似乎未有明確提出強光照射此議題。

法官聽取雙方論據後，認為本案裁決有令人不安之處，裁定王上訴得直，撤銷定罪，並會稍後下判辭解釋理據。控方亦表明不會申請重審。

案件編號：HCMA145/2020