中年漢被催淚彈擊中爆粗　官指令社會安寧受破壞　裁擾亂秩序罪成

中年男子在旺角回家途中，遇上反修例活動，他聲稱被催淚彈擊中後激動「爆粗」大罵「X你老母死差佬......」，惟警方指指其行為鼓動現場人士情緒，控告他擾亂秩序。男子否認指控，案件昨在九龍城法院審訊時，他更稱一向支持警隊執法，又指粗口只是助語詞，當時身旁並沒有人，他亦無意激起在場人士情緒。惟裁判官認為其辯詞不可信，裁定他罪成，又指近日社會受示威活動影響而不穩，法庭需判阻嚇性刑罰，明言考慮判監，把案押後至6月12日判刑。

被告王偉威稱當日在旺角轉車中催淚彈才爆粗，並無意鼓動他人。(呂樂謙攝)

被告王偉威（51歲），無業，被控一項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，指他於2019年11月10日在旺角彌敦道與亞皆老街的公眾地方，不斷喧嘩，意圖激使他人破壞破壞社會安寧。

警員作供未受盤問動搖

裁判官陳惠敏裁決時指，警員的證供合情合理，面對辯方盤問亦沒有動搖，即使警員記事冊上並沒有紀錄被告叫囂後的現場情況，至上庭受到盤問時才記起，亦無可厚非。

被告辯詞信口雌黃

陳官反指被告的自辯信口雌黃，不盡不實，更試圖推翻早已承認的事實，如被告聲稱現場沒有其他人，和警方舉槍和強光照射他等，又指警方拘捕時未有告知干犯何罪等。陳官指辯方律師一直沒有提及這些事情，至審訊時才向被告取得有關指示，亦無任何補充或澄清。陳官認為，被告若經歷過這些事情，理應印象深刻，絕不可能未向律師提及，故為被告並不可信。

被告或不一定想鼓動在場人士

陳官續稱，被告當日與警員有一定距離，現場嘈雜環境下，警員仍能聽到他的叫罵內容，認為其聲量足以稱之為喧嘩。雖然被告有可能因被催淚彈擊中，心生不滿而向警方發洩，不一定有意圖鼓動在場人士，但憑常識和經驗也應可斷定，其叫囂行為有可能導致社會安寧受到破壞，故裁定被告罪名成立。

求情稱受酒精影響

辯方求情時指，被告與妻子離異，沒有子女，現與70歲老母親同住；他有12次案底，近十年未再犯事，並有正當職業，曾任食環署外判司機和隧道工人等。辯方強調，被告無意圖挑動他人，亦無參與示威，案發當天受酒精影響，沒考慮後果，現已受到教訓，希望能免監禁式刑罰。

或會考慮判監

惟陳官指社會因反修例示威影響而不安寧，被告的行為可能令現場一發不可收拾，就公眾利益而言，需要判有阻嚇性刑罰，以杜絕同類型罪行，但決定先把案押後，以為被告索取相關報告，但明言仍有可能會判監。

案件編號：KCCC 441/2020