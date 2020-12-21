新冠肺炎｜指定期曾在華大厦A座等3大廈人士　最遲周六強制檢測

本港疫情嚴峻，今日錄得85宗確診個案，當中有多個個案涉及同一幢大廈，包括油麗邨逸麗樓、石籬二邨石榮樓及明華大厦A座。政府今晚（21日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處上述三個指明地方的人士，須於周六（26日）或之前接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

（一）觀塘油塘道9號油麗邨逸麗樓 （二）葵青石梨街11號石籬二邨石榮樓 （三）筲箕灣阿公岩道25號明華大厦A座

食物及衞生局發言人今日表示，經衞生防護中心追蹤，發現近日部分地方短期內出現多宗未有關聯確診個案，而曾身處有關地方的個別公眾人士可能有較高風險受到感染。政府在第599J章下作出強制檢測公告，強制曾在指定期間身處三個指明地方的人士立即接受檢測。

強制檢測公告要求，任何在今年11月25日至12月21日期間曾身處觀塘油塘道9號油麗邨逸麗樓、葵青石梨街11號石籬二邨石榮樓、或筲箕灣阿公岩道25號明華大厦A座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）需要強制檢測。

政府表示，若受檢人士有病徵，應該立即求醫。而受檢人士若在12月17日至12月21日期間已進行上述的測試，均會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

指定檢疫酒店房價全覽▼

+ 32 + 32 + 32