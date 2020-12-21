停課│教育局宣布全港學校延長暫停面授課堂　最快明年1月11日復課

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，教育局今日（21日）宣布，所有幼稚園及中小學在聖誕假期結束後，繼續暫停面授課堂及校內活動，直至2021年1月10日，補習學校亦須繼續暫停所有級別的面授課堂及校內活動。

教育局今日傍晚表示，疫情仍然非常嚴峻，政府有需要繼續採取嚴厲的措施應對，宣布所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）在聖誕假期結束後，繼續暫停面授課堂及校內活動，直至2021年1月10日。在此期間，提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）亦繼續暫停所有級別的面授課堂及校內活動。

教育局發言人指，在暫停面授課堂及校內活動期間，學校須繼續運用不同的教學模式，讓學生在家中學習。有如聖誕假期前的安排，學校可按校本需要考慮安排小六學生回校進行呈分試，以及中六或須於本學年參與海外公開考試的班級回校上課以準備公開考試或進行校內考試。考試或面授課堂須以半日制形式進行，回校出席面授課堂及進行考試的學生的總人數以學校最高限額的六分一的學生為限。

此外， 在學校原定聖誕假期後，學校須如常保持校舍開放，讓家中缺乏人照顧的學生回校。學校亦須安排教職員當值，處理校務及回答家長查詢，照顧已回校的學生。

教育局又提醒，學生在聖誕假期期間應盡量減少外出、避免群體聚集、社交接觸及外出用膳。家長應採取預防冠狀病毒病措施及留意子女的健康情況，學童如有任何身體不適（即使徵狀非常輕微），應盡快向醫生求診。

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