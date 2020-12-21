新冠肺炎｜網上工展會開鑼　有55折產品　擬復活節復辦實體展

本港新冠肺炎疫情持續，由香港中華廠商聯合會舉辦的工展會，原定本月在維園舉行，被逼取消，不過將首次改以線上形式舉行。「網上工展會」於今日（21日）正式開鑼，為期31天至明年1月20日。參展商將推出𣎴同55折以下的產品，而本港市民購物滿800元，更可享免運費及其他優惠。 廠商會會長吳宏斌表示，不會輕言放棄，與政府繼續商討，期望可於復活節黃金檔期，復辦「工展復活嘉年華」。而廠商會第二副會長徐晉暉指，部分展商因性質上難以參與線上銷售，故數目比上屆少約一半。

每日早上11時 推1元和1折精選產品

受疫情影響，今年工展會將改為於網上舉辦，為期約一個月，共有160家參展商參與，比去年增加7天。網上工展會以實體工展會為藍本，並以虛擬技術呈現，設有香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油美食區、蔘茸海味湯料區、生活家具區及美容保健區。市民還可即時使用電子優惠券，以享有不同的折扣優惠。

網上工展會在推行期間，將於每天上午11時，推出1元和1折精選產品供市民搶購，並每逢周六舉行「網上工展超值購」直播節目。而參展商亦將於不同活動時段，推出55折以下的產品。此外，本港市民購物滿800元，更可享免運費及其他優惠。

據大會提供的資料，開幕首3天最抵買的是「御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4」，限量100盒，由商家直送，原價658元，3折後減至199元；「聖誕快閃購」期間，原價4,430元的「3M室內空氣淨化器」，在34折後只售1,500元；此外，原價47元、由商家直送的「SGC亮源水潤面膜優惠1片裝」折扣最低，22折後僅售10元。

吳宏斌（中）表示，不會輕言放棄，與政府繼續商討，擬於復活節復辦「工展復活嘉年華」。（歐陽德浩攝）

吳宏斌：幾努力籌辦都敵唔過來勢洶洶疫情

即將卸任的廠商會會長吳宏斌坦言，實體工展會取消，為任內帶來遺憾，「無論幾咁努力，幾咁嚴謹嘅防疫措施，亦都敵唔過來勢洶洶嘅新冠肺炎疫情。」

吳續指，過去兩年本港盛行網上銷售，工展會早已萌生設網上平台的構思，惟今年因場地問題而要取消。他表示，即使去年在社會事件下，工展會仍能依然順利舉辦，故不會輕言放棄，與政府繼續商討，需得到康文署的同意。

吳亦指，擬於復活節黃金檔期，復辦為期16至17日的「工展復活嘉年華」，為零售業界提供銷售渠道，並期望屆時在新任會長史立德帶領下獲得成果。

徐晉暉（左）指，部分展商因性質上難以參與線上銷售，故數目比上屆少約一半。（歐陽德浩攝）

今屆網上工展會參展商比上屆減半

問到會否擔心網上工展會的銷情，廠商會第二副會長徐晉暉則樂觀說，「平常心啦，有優惠自然就有興趣。」而是次網上工展會與中旅汽車服務有限公司合作，內地市民不需再親身前來香港購物，亦可帶動銷情。

徐並指，上屆工展會有近400間展商參與，但今屆部分提供試食或新鮮食品的展商，因性質上難以參與線上銷售，故今屆展商數目比上屆少約一半。他亦預料，活動整體生意額或少於上屆，希望透過年輕一代能帶動銷情。