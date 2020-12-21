新冠肺炎｜3食肆違晚市禁堂食令　食環署控負責人

新冠肺炎疫情持續，食物及環境衞生署表示，由12月11日至20日，十天內向48名涉嫌違反第599F章規定與指示的餐飲業務負責人作出檢測，當中包括3名下午6時後仍提供堂食的餐飲業務負責人。食環署亦向15名涉及違反佩戴口罩規定的人士採取執法行動，包括發出合共11張定額罰款告票及提出4宗檢控。 另外，由12月2日至昨日（20日），食環署向9名未有妥善展示「安心出行」場所二維碼的海報的餐飲業務負責人展開檢控程序。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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15人違口罩令遭票控或檢控

食環署表示，由12月11日至昨日（20日），共向48名涉嫌違反第599F章規定與指示的餐飲業務負責人展開檢控程序，當中包括3名下午6時後仍提供堂食的餐飲業務負責人。食環署亦在這段時間發出321個關於佩戴口罩規定的口頭警告，又向15名涉及違反佩戴口罩規定的人士採取執法行動，包括發出合共11張定額罰款告票及提出4宗檢控。

檢控無貼「安心出行」二維碼食肆

食環署稱，由12月2日至20日，署方就展示載有「安心出行」場所二維碼的海報事宜，共發出33個口頭警告，並向未有妥善展示「安心出行」場所二維碼的海報的9名餐飲業務負責人，展開檢控程序。發言人提醒，餐飲業務負責人須在處所入口或當眼的位置展示載有「安心出行」場所二維碼的海報。

本港食肆6時後禁堂食，自12月10日起生效。 (資料圖片)

另外，食環署宣布，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員、持牌小販及凍房從業員等，安排自願性質的病毒檢測服務，計劃的網上登記截止日期已延至明年1月21日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。